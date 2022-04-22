Рада на період війни спростила умови реєстрації та отримання допомоги по безробіттю — Finance.ua

Даний документ встановлює, що на час дії воєнного стану та протягом 180 календарних днів після його припинення або скасування:
допомога по безробіттю призначається з першого дня надання статусу безробітного;
виплата допомоги по безробіттю може здійснюватися без особистого відвідування територіального органу виконавчої влади, за умови підтвердження наміру перебування у статусі безробітного не рідше ніж один раз на 30 календарних днів будь-якими засобами комунікації, в тому числі електронними;
призначення допомоги по безробіттю внутрішньо переміщеним особам, які не мають відповідних документів, здійснюється на підставі наявних у держреєстрах відомостей.
Крім того, зазначається, що сума допомоги не може перевищувати розміру півтори мінімальної заробітні плати.
Також закон передбачає розширення фінансування програм щодо надання допомоги:
підприємствам — по частковому безробіттю до 741 млн гривень;
громадянам — для організації власної справи до 300 млн гривень.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.