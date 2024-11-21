«Данська модель 2.0»: Умєров розповів, що передбачає нова інвестиційна ініціатива — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

«Данська модель 2.0»: Умєров розповів, що передбачає нова інвестиційна ініціатива

Казна та Політика
39
«Данська модель 2.0»: Умєров розповів, що передбачає нова інвестиційна ініціатива
«Данська модель 2.0»: Умєров розповів, що передбачає нова інвестиційна ініціатива
Україна та Данія узгоджують нову інвестиційну ініціативу «Данська модель 2.0». Вона передбачає посилення співпраці у виробництві зброї та розвитку технологій.
Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.
Умєров провів зустріч із данським колегою Троельсом Лундом Поульсеном у рамках робочого візиту до Данії.
Читайте також
Одним із ключових питань стало обговорення нової інвестиційної ініціативи під назвою «Данська модель 2.0», яка передбачає посилення співпраці у виробництві зброї та розвитку технологій.
«Цей формат включає взаємовигідну співпрацю, зокрема інвестиції в українські оборонні й технологічні компанії, прискорення постачання озброєнь і доступ Данії до сучасних військових технологій», — зазначив глава Міноборони.
Читайте також
За словами Умєрова, вони з Поульсеном домовилися опрацювати деталі цієї моделі, яка стане важливим кроком у зміцненні Сил оборони України.
«Високо цінуємо підтримку Данії через „Данську модель“ фінансування українського оборонно-промислового комплексу. Ця ініціатива вже довела свою результативність, і ми домовилися продовжити її розвиток. Лідерство Данії в цьому питанні — приклад для інших країн!» — наголосив міністр.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.