«Данська модель 2.0»: Умєров розповів, що передбачає нова інвестиційна ініціатива — Finance.ua

«Данська модель 2.0»: Умєров розповів, що передбачає нова інвестиційна ініціатива Сьогодні 10:33 — Казна та Політика

«Данська модель 2.0»: Умєров розповів, що передбачає нова інвестиційна ініціатива

Україна та Данія узгоджують нову інвестиційну ініціативу «Данська модель 2.0». Вона передбачає посилення співпраці у виробництві зброї та розвитку технологій.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Умєров провів зустріч із данським колегою Троельсом Лундом Поульсеном у рамках робочого візиту до Данії.

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Одним із ключових питань стало обговорення нової інвестиційної ініціативи під назвою «Данська модель 2.0», яка передбачає посилення співпраці у виробництві зброї та розвитку технологій.

«Цей формат включає взаємовигідну співпрацю, зокрема інвестиції в українські оборонні й технологічні компанії, прискорення постачання озброєнь і доступ Данії до сучасних військових технологій», — зазначив глава Міноборони.

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За словами Умєрова, вони з Поульсеном домовилися опрацювати деталі цієї моделі, яка стане важливим кроком у зміцненні Сил оборони України.

«Високо цінуємо підтримку Данії через „Данську модель“ фінансування українського оборонно-промислового комплексу. Ця ініціатива вже довела свою результативність, і ми домовилися продовжити її розвиток. Лідерство Данії в цьому питанні — приклад для інших країн!» — наголосив міністр.

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