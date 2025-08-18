Рада має спрямувати податки з надприбутків банків на дофінансування Укрзалізниці — депутат — Finance.ua
Рада має спрямувати податки з надприбутків банків на дофінансування Укрзалізниці — депутат

Для підтримки роботи «Укрзалізниці» потрібно прийняти законопроєкт на дофінансування компанії на 8 млрд грн з надприбутків банків.
Про це повідомляє народний депутат Людмила Буймістер.
Нині точаться дискусії навколо 8 мільярдів гривень — суми, яку нібито можна розподілити або на фінансування бойових бригад зі столичного бюджету, або на дофінансування роботи Укрзалізниці.
І ніби перед нами стоїть жорсткий вибір:
  • Київ уже фінансує та забезпечує значну кількість бойових бригад.
  • Укрзалізниця виконує не менш критичну функцію — військова логістика, постачання, евакуація, перевезення військових, а також дітей і цивільних у час війни" - написала вона.
З її слів, для мільйонів українців, в тому числі і військових, залізниця є єдиною можливістю побачитись з рідними і близькими, які зараз за кордоном. Без багатогодинних черг на кордонах, без виснажливих очікувань.
Підвищувати тарифи на перевезення для бізнесу сьогодні — означає добити і без того знекровлену економіку, де підприємства задихаються під тиском війни, недолугого державного управління та тиску правоохоронних органів.
Якщо бізнес зупиниться, ми втратимо як податки, які сьогодні фінансують Збройні Сили України / The Armed Forces of Ukraine, так і допомогу армії, яку надає бізнес. До того ж, якщо розібратися по суті, це не гроші з бюджету Києва, а з надприбутків банків, які вже перевиконали бюджетний план.
З цією проблемою треба буде розбиратися окремо, але зараз єдиним виходом є ухвалення норм законопроєкту № 13439−3, які передбачають спрямування цих 8 мільярдів до Резервного фонду Укрзалізниці за рахунок перевиконання податку на прибуток підприємств.
«Головне: це не вдарить по бюджету столиці і не забере коштів у бойових бригад, які вже фінансуються з бюджету Києва. Ні місто, ні армія нічого не втрачають. Укрзалізниця — це артерія країни. Без неї не буде ані стабільної логістики, ані мобільності, ані перемоги», рузюмувала нардеп.
