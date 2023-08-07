Рада хоче обмежити ремонти доріг та встановити ліміт на зарплати на час війни — Finance.ua
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Рада хоче обмежити ремонти доріг та встановити ліміт на зарплати на час війни

Казна та Політика
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Рада хоче обмежити ремонти доріг та встановити ліміт на зарплати на час війни
Рада хоче обмежити ремонти доріг та встановити ліміт на зарплати на час війни
У Верховній Раді 4 серпня було зареєстровано законопроект № 9565, який заборонить видатки з державного та місцевих бюджетів на благоустрій населених пунктів під час воєнного стану. Також документ обмежить зарплати тим, хто одержує їх за рахунок публічних фінансів.
Про це повідомила співавтор проекту Ольга Василевська-Смаглюк.
Супровідних документів до проекту закону на сайті Ради поки немає, але, згідно з опублікованим нардепом текстом, пропонується заборонити фінансування будівництва та ремонту доріг, розв’язок, парків, зон відпочинку, інфраструктури, яка не використовується, держдач та іншого. Винятками можуть стати об'єкти в аварійному стані або ті, що потребують відновлення після обстрілу.
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Також нардепи хочуть заборонити оплачувати за рахунок бюджетних коштів низку закупівель — товарів, які не є предметами першої необхідності, в укриття, транспортних, рекламних послуг тощо.
Ще планується заборонити витрачати гроші на виробництво культурних продуктів.
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«Перекладати бруківку, стан якої нікому не заважав, зводити розв’язки на мільярди гривень та стадіони по селах, оновлювати автопарки, літати чартерами з милими емодзі, прибирати аеропорти, якими ніхто не користується, утримувати номенклатурні дачі, купувати овочерізки в укриття, знімати серіали… можна буде після перемоги», — прокоментувала Василевська-Смаглюк.
Законопроект пропонує встановити максимальні зарплати для всіх, хто одержує їх «за рахунок публічних фінансів», у тому числі керівників комунальних та держпідприємств. Сума не може бути більшою за ту, яку отримує військовослужбовець на передовій, або 15 мінімальних зарплат — 100,5 тис. грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УБР
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