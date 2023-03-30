Рада директорів МВФ назвала дату засідання щодо «українського питання» — Finance.ua

Рада директорів МВФ назвала дату засідання щодо «українського питання» Сьогодні 20:02 — Казна та Політика

Рада директорів МВФ назвала дату засідання щодо «українського питання»

Рада директорів МВФ розгляне запит України щодо відкриття нової чотирирічної програми розширеного фінансування EFF 31 березня.

Цьому також передуватиме підбиття підсумків відкритої у грудні Моніторингової програми для України із залученням ради директорів (PMB).

Раніше, 21 березня, МВФ повідомив про досягнення домовленості на рівні персоналу (staff-level agreement, SLA) про нову чотирирічну програму EFF для України на загальну суму SDR11,6 млрд (близько $15,6 млрд).

Кабінет міністрів 24 березня схвалив проєкт Листа про наміри уряду та Національного банку України МВФ та проєкт Меморандуму про економічну та фінансову політику. На цьому етапі документи традиційно не публікуються.

Програму передбачається поділити на два етапи. Перший націлений на утримання стабільності, розрахований на 12−18 місяців, тоді як другий етап, з великими структурними реформами, націлений на зростання та євроінтеграцію.

Переговорам про нову програму EFF передувала Моніторингова програма PMB. Україна в умовах неготовності МВФ одразу виділяти значне фінансування восени минулого року запросила її у Фонду на термін чотири місяці та отримала схвалення ради директорів 20 грудня.

17 лютого у Варшаві завершилася робота місії МВФ, за підсумками якої зроблено заяву про дострокове завершення програми PMB і перехід до підготовки нової розширеної програми, яка передбачає фінансування.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

НВ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.