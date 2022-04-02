Рада дозволила звільняти членів наглядових рад за неприбуття на роботу — Finance.ua

Рада дозволила звільняти членів наглядових рад за неприбуття на роботу

Вчора 16:19 — Казна та Політика

Рада дозволила звільняти членів наглядових рад за неприбуття на роботу

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт № 7176, який передбачає автоматичне звільнення членів наглядових рад, якщо ті не встигають приїхати на держпідприємство впродовж двох днів.

Документ підтримали 286 народних депутатів.

Документ розширює підстави для звільнення іноземних фахівців з наглядових рад українських державних банків та компаній.

Органи управління компаній та банків, у яких державі належить частка понад 50%, зобов’яжуть здійснювати моніторинг наявних та потенційних загроз нацбезпеці і створення умов для виявлення та вжиття заходів для їх нейтралізації.

Перелік заходів для виконання цього доручення визначатиметься за рішенням суб’єкта управління держкомпанії або банку.

Приклад такого заходу — визначення виключного місця виконання обов’язків керівництва та членів наглядової ради. У випадку, якщо вони невідкладно (але не пізніше 48 годин) не прибудуть за визначеною адресою, їх можуть достроково звільнити без виплати компенсації, незалежно від строку дії контракту чи інших договорів.

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