Рада дозволила звільняти членів наглядових рад за неприбуття на роботу — Finance.ua
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Рада дозволила звільняти членів наглядових рад за неприбуття на роботу

Вчора 16:19Казна та Політика
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Рада дозволила звільняти членів наглядових рад за неприбуття на роботуРада дозволила звільняти членів наглядових рад за неприбуття на роботу
Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт № 7176, який передбачає автоматичне звільнення членів наглядових рад, якщо ті не встигають приїхати на держпідприємство впродовж двох днів.
Документ підтримали 286 народних депутатів.
Документ розширює підстави для звільнення іноземних фахівців з наглядових рад українських державних банків та компаній.
Органи управління компаній та банків, у яких державі належить частка понад 50%, зобов’яжуть здійснювати моніторинг наявних та потенційних загроз нацбезпеці і створення умов для виявлення та вжиття заходів для їх нейтралізації.
Перелік заходів для виконання цього доручення визначатиметься за рішенням суб’єкта управління держкомпанії або банку.
Приклад такого заходу — визначення виключного місця виконання обов’язків керівництва та членів наглядової ради. У випадку, якщо вони невідкладно (але не пізніше 48 годин) не прибудуть за визначеною адресою, їх можуть достроково звільнити без виплати компенсації, незалежно від строку дії контракту чи інших договорів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: НВ
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