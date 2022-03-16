Рада дозволила розміщувати державні реєстри за межами України — Finance.ua

Рада дозволила розміщувати державні реєстри за межами України

Вчора 13:00 — Казна та Політика

15 березня Верховна Рада ухвалила понад десять важливих ініціатив на фоні війни. Серед них — законопроект про податкові пільги № 7137-д та ще один не менш важливий № 7152 про створення резервних копій державних інформаційних ресурсів та захист інформації в умовах дії воєнного стану.

У період дії правового режиму військового стану в Україні та 6 місяців після його припинення або скасування, власники державних інформаційних ресурсів можуть укладати договори з технічного адміністрування відповідних реєстрів з іноземними компаніями.

Законопроект передбачає:

створення резервних копій державних інформаційних ресурсів з дотриманням встановлених для таких ресурсів вимог щодо їх захисту, цілісності, конфіденційності та їх розміщення за межами України;

можливість розміщення інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів за межами України.

Крім того, забороняється розміщення систем та зберігання резервних копій державних інформаційних ресурсів та систем:

території України, де органи державної влади України тимчасово не здійснюють своїх повноважень,

територіях держав, визнаних ВРУ державами — агресорами,

територіях держав, щодо яких застосовано санкції,

територіях держав, що входять до митних та військових союзів з такими державами.

Це дозволить забезпечувати належне функціонування інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів, власниками яких є органи державної влади, органи місцевого самоврядування, державні та комунальні підприємства, установи, організації, що належать до сфери їх управління та захисту інформації, що їх обробляється за їх допомогою, в умовах дії воєнного стану.

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