Рада дозволила розміщувати державні реєстри за межами України — Finance.ua
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Рада дозволила розміщувати державні реєстри за межами України

Вчора 13:00Казна та Політика
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Рада дозволила розміщувати державні реєстри за межами України
15 березня Верховна Рада ухвалила понад десять важливих ініціатив на фоні війни. Серед них — законопроект про податкові пільги № 7137-д та ще один не менш важливий № 7152 про створення резервних копій державних інформаційних ресурсів та захист інформації в умовах дії воєнного стану.
У період дії правового режиму військового стану в Україні та 6 місяців після його припинення або скасування, власники державних інформаційних ресурсів можуть укладати договори з технічного адміністрування відповідних реєстрів з іноземними компаніями.
Законопроект передбачає:
  • створення резервних копій державних інформаційних ресурсів з дотриманням встановлених для таких ресурсів вимог щодо їх захисту, цілісності, конфіденційності та їх розміщення за межами України;
  • можливість розміщення інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів за межами України.
Крім того, забороняється розміщення систем та зберігання резервних копій державних інформаційних ресурсів та систем:
  • території України, де органи державної влади України тимчасово не здійснюють своїх повноважень,
  • територіях держав, визнаних ВРУ державами — агресорами,
  • територіях держав, щодо яких застосовано санкції,
  • територіях держав, що входять до митних та військових союзів з такими державами.
Це дозволить забезпечувати належне функціонування інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів, власниками яких є органи державної влади, органи місцевого самоврядування, державні та комунальні підприємства, установи, організації, що належать до сфери їх управління та захисту інформації, що їх обробляється за їх допомогою, в умовах дії воєнного стану.
За матеріалами: ITC.ua
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