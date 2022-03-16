Рада дозволила розміщувати державні реєстри за межами України — Finance.ua

15 березня Верховна Рада ухвалила понад десять важливих ініціатив на фоні війни. Серед них — законопроект про податкові пільги № 7137-д та ще один не менш важливий № 7152 про створення резервних копій державних інформаційних ресурсів та захист інформації в умовах дії воєнного стану.
У період дії правового режиму військового стану в Україні та 6 місяців після його припинення або скасування, власники державних інформаційних ресурсів можуть укладати договори з технічного адміністрування відповідних реєстрів з іноземними компаніями.
Законопроект передбачає:
створення резервних копій державних інформаційних ресурсів з дотриманням встановлених для таких ресурсів вимог щодо їх захисту, цілісності, конфіденційності та їх розміщення за межами України;
можливість розміщення інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів за межами України.
Крім того, забороняється розміщення систем та зберігання резервних копій державних інформаційних ресурсів та систем:
території України, де органи державної влади України тимчасово не здійснюють своїх повноважень,
територіях держав, що входять до митних та військових союзів з такими державами.
Це дозволить забезпечувати належне функціонування інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів, власниками яких є органи державної влади, органи місцевого самоврядування, державні та комунальні підприємства, установи, організації, що належать до сфери їх управління та захисту інформації, що їх обробляється за їх допомогою, в умовах дії воєнного стану.