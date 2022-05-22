Qualcomm представила нове покоління бездротових окулярів доповненої реальності — Finance.ua

Qualcomm представила нове покоління бездротових окулярів доповненої реальності

Компанія Qualcomm розкрила подробиці про свої нові повністю бездротові окуляри доповненої реальності під назвою AR Smart Viewer, спеціально створені для використання в метавсесвіті. Пристрій працює на платформі Snapdragon XR2 та Qualcomm FastConnect 6900.

Wireless AR Smart Viewer на 40% тонший у порівнянні зі Smart Viewer (товщина профілю тепер становить 15,6 мм замість 25 мм у попередньої версії). Для максимальної ергономіки збалансовано розподілили вагу всіх компонентів.

Подвійні бінокулярні micro-OLED-дисплеї з роздільною здатністю 1920×1090 і частотою кадрів до 90 Гц і мають функцію відсутності розмиття в русі. Дві монохромні камери та одна RGB-камера в AR-окулярах відстежують рухи голови (6DoF) та рук користувача, розпізнають жести.

Смарт-окуляри Qualcomm обладнані модулем із підтримкою Wi-Fi 6E та Bluetooth 5.3. Пристрій забезпечує затримку менше ніж 3 мс (але за умови, що смартфон або ПК оснащені чіпом Qualcomm FastConnect 6900).

Що стосується автономності, то найвибагливіші віртуальні програми можуть розрядити акумулятор гарнітури ємністю 650 мАг за 30 хвилин.

Qualcomm Wireless AR Smart Viewer важать 115 грамів. Вони важчі за окуляри Nreal Light (106), але набагато легші за VR-гарнітуру Meta Quest 2 (503).

Фонд Snapdragon Metaverse Fund інвестує до 100 мільйонів доларів у XR-розробників та компанії. Фінансування буде спрямоване на іммерсивні цифрові можливості XR: ігри, здоров’я та благополуччя, засоби масової інформації, розваги, освіта тощо.

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