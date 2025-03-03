Qualcomm представила бездротові модеми X85 та X82 — Finance.ua

Qualcomm представила бездротові модеми X85 та X82 Сьогодні 22:38

Qualcomm представила на виставці MWC 2025 у Барселоні флагманський бездротовий модем восьмого покоління X85. Він підтримує широкий діапазон мереж мобільного зв’язку, пропонує високі швидкості передачі даних на вхідному та вихідному каналах, а також економію енергії для мобільних пристроїв. Анонсовано також масову модель X82.

Що варто знати

Платформа Qualcomm X85 розроблена для мобільних пристроїв нового покоління із підключенням до мереж мобільного зв’язку та підтримкою робочих навантажень штучного інтелекту. Максимальна швидкість передачі на вхідному каналі при підключенні до 5G становить 12,5 Гбіт/с, на вихідному — до 3,7 Гбіт/с. Модем покликаний забезпечити стабільний зв’язок для потокових трансляцій, підвищити надійність підключення в перевантажених районах, збільшити термін автономної роботи мобільних пристроїв, а також забезпечити високу точність щодо місця розташування.

Підтримуються стандарти 3GPP Release 18 і всі діапазони зв’язку 5G, що працюють у світі, — від 0,6 до 41 ГГц. Модем має вбудований ШІ-процесор з апаратним тензорним прискоренням, який оптимізує роботу в мережах 5G і 5G Advanced — у порівнянні з моделлю попереднього покоління інференс став швидше на 30%. Компонент Qualcomm AI-Powered Data Traffic Engine за допомогою ШІ забезпечує динамічну пріоретизацію ігрового трафіку, сприяє підвищенню якості при голосових та відеодзвінках через інтернет-протоколи та швидкому переключенню між Wi-Fi та мобільними мережами. Програмна платформа Qualcomm Advanced Modem-RF Software Suite пропонує вибір оптимальної мережі за допомогою алгоритмів машинного навчання на пристрої.

Друга представлена ​​компанією платформа Qualcomm X82 призначена для масової продукції та підтримкою мультигігабітних швидкостей на вхідному та вихідному каналах. Для обох модемів доступні еталонні виконання у формфакторі M.2 та корпусі LGA. Qualcomm вже постачає партнерам зразки X85 та X82 — пристрої з новими модемами вийдуть на ринок у другій половині року.

itechua За матеріалами:

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