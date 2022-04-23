Пивний концерн AB InBev продає свою частку у виробництві BUD та Corona — Finance.ua

Пивний концерн AB InBev продає свою частку у виробництві BUD та Corona

Вчора 07:18 — Фондовий ринок

Бельгійський пивний концерн Anheuser-Busch InBev продасть свою частку в російському бізнесі — в рф підприємство виробляє пиво під брендами BUD та Corona.

Про це повідомляється у пресрелізі компанії.

Компанія разом із турецькою Anadolu Efes володіє спільним бізнесом AB InBev Efes де контрольна частка належить турецькій стороні. Тепер компанія заявила про продаж своєї частки, і веде перемовини з турецьким партнером щодо її придбання.

Крім того, частиною потенційної угоди буде запит AB InBev щодо призупинення дії ліцензії на виробництво та продаж Bud в росії.

Бельгійський концерн нагадав, що раніше відмовився від усіх фінансових надходжень від частки у російському підрозділі. Тепер компанія повідомила, що за підсумками першого кварталу року відмовилася від 1,1 млрд доларів фінрезультату спільного підприємства.

Крім того, заявив найбільший пивний концерн світу, весь дохід від продажу пива Чернігівське у Британії, Німеччині, Бельгії, Франції, Нідерландах, Данії, Австрії, Польщі, Італії, Колумбії та Бразилії піде на підтримку гуманітарної допомоги — це щонайменше 5 млн доларів.

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