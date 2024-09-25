Питання збереження виплат учителям за 5% військового збору може бути вирішено в держбюджеті-2025 — віцепрем’єр — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Питання збереження виплат учителям за 5% військового збору може бути вирішено в держбюджеті-2025 — віцепрем’єр

Казна та Політика
55
Зниження виплат вчителям на 3,5% після підвищення військового збору з 1,5% до 5% є проблемним питанням з урахуванням невисокого розміру такої заробітної плати, тому буде здійснено спробу вирішити його в процесі ухвалення закону про державний бюджет на 2025 рік, повідомив віцепрем’єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
«Ми постараємося вирішити це питання під час ухвалення закону про бюджет на 2025 рік», — сказав він агентству «Інтерфакс-Україна» в кулуарах IX форуму «Диригенти змін» компанії «Делойт» в Україні в Києві в середу.
Федоров уточнив, що одним із можливих інструментів вирішення цієї проблеми може стати освітня субвенція.
Як повідомлялося, Верховна Рада минулого тижня ухвалила в першому читанні законопроєкт про підвищення з 1 жовтня цього року військового збору з 1,5% до 5%. Водночас в урядовому проєкті держбюджету-2025 запропоновано зберегти рівень соціальних стандартів і мінімальної зарплати, передбачено лише індексацію пенсій.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.