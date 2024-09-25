Питання збереження виплат учителям за 5% військового збору може бути вирішено в держбюджеті-2025 — віцепрем’єр Сьогодні 15:15 — Казна та Політика

Зниження виплат вчителям на 3,5% після підвищення військового збору з 1,5% до 5% є проблемним питанням з урахуванням невисокого розміру такої заробітної плати, тому буде здійснено спробу вирішити його в процесі ухвалення закону про державний бюджет на 2025 рік, повідомив віцепрем’єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Ми постараємося вирішити це питання під час ухвалення закону про бюджет на 2025 рік», — сказав він агентству «Інтерфакс-Україна» в кулуарах IX форуму «Диригенти змін» компанії «Делойт» в Україні в Києві в середу.

Федоров уточнив, що одним із можливих інструментів вирішення цієї проблеми може стати освітня субвенція.

Як повідомлялося, Верховна Рада минулого тижня ухвалила в першому читанні законопроєкт про підвищення з 1 жовтня цього року військового збору з 1,5% до 5%. Водночас в урядовому проєкті держбюджету-2025 запропоновано зберегти рівень соціальних стандартів і мінімальної зарплати, передбачено лише індексацію пенсій.

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