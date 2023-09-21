Письменники подали в суд на творців штучного інтелекту за порушення авторських прав — Finance.ua
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Письменники подали в суд на творців штучного інтелекту за порушення авторських прав

Світ
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Гільдія авторів та 17 відомих письменників, включно з Джонатаном Франзеном, Джоном Грішемом і Джорджем Мартіном, подали колективний позов до суду Південного округу Нью-Йорка на творця штучного інтелекту ChatGPT — компанію OpenAI, через порушення авторських прав.
Про це повідомляє видання The Verge.
«Все більше авторів подають до суду на OpenAI за порушення авторських прав, приєднавшись до інших авторів у судовому позові проти генеративних компаній зі штучним інтелектом за використання їхніх книг для навчання моделей ШІ», — йдеться в повідомленні.
Згідно зі скаргою, OpenAI «копіював роботи позивачів оптом, без дозволу та розгляду» та подавав матеріали, захищені авторським правом, у великі мовні моделі.
Позивачі стверджують, що це може завдати шкоди ринку письменників, які отримують дохід від своїх творів.
Автори також вказують на потенційну появу похідних робіт, що базуються на їхніх книгах, та наводять приклади компаній, які співпрацюють з університетами для навчання моделей на громадських матеріалах.
За матеріалами:
Економічна Правда
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