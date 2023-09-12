путін вперше прокоментував проблеми з курсом рубля — Finance.ua
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путін вперше прокоментував проблеми з курсом рубля

Валюта
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путін вперше прокоментував проблеми з курсом рубля
путін вперше прокоментував проблеми з курсом рубля
Для ослаблення курсу російського рубля є кілька факторів.
Про це сказав президент рф володимир путін на Східному економічному формі у Владивостоці у вівторок, 12 вересня.
«Пов'язано це з багатьма факторами, у тому числі з поверненням чи неповерненням частково валютної виручки від наших найбільших експортерів», — заявив він і запевнив, що не бачить «непереборних проблем» з курсом рубля.
За словами путіна, коли долар був 60 рублів, то логістичні ланцюжки для імпорту не були налагоджені.
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«Зараз імпорт усе більшого й більшого обсягу надходить на наш ринок — це означає, що іноземна валюта все більше й більше затребувана. І інші фактори… Але загалом це керовані фактори. Ми їх бачимо, розуміємо і ЦБ їх бачить. Різких рухів ніхто не робитиме», — сказав російський лідер, відповідаючи на запитання про можливі заходи валютного контролю задля зміцнення рубля.
Нагадаємо, у серпні курс долара в росії перевищив 100 рублів, а євро коштував понад 111 рублів. Це були рекордні показники з березня 2022 року.
У відповідь Центробанк рф на екстреному засіданні підвищив ключову ставку до 12% річних. Зараз рубль на біржі коштує 95 рублів, а євро — 102 рублі.

Що відбувається з рублем: тенденції, перспективи 🧐

За матеріалами:
Корреспондент.net
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