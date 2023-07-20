путін розповів про «умови» повернення рф до «зернової угоди» — Finance.ua
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путін розповів про «умови» повернення рф до «зернової угоди»

Світ
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путін розповів про «умови» повернення рф до «зернової угоди»
путін розповів про «умови» повернення рф до «зернової угоди»
росія «розгляне можливість» повернення до «зернової угоди» лише у разі повного виконання її умов.
Про це заявив президент рф володимир путін, пишуть російські ЗМІ.
Російський диктатор стверджує, ніби рф «виявляла чудеса витримки і толерантності, продовжуючи зернову угоду».
«При цьому жодних зобов’язань і домовленостей щодо зернової угоди ніхто виконувати не збирався, лише постійно щось вимагали від рф. Захід зробив усе, щоб пустити зернову угоду під укіс, не пошкодували на це сил», — заявив путін.
Він також заявив, що «зернова угода» нібито призвела до прямих втрат для російських аграріїв у 1,2 млрд дол.
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«Ми не проти самої угоди як такої. І ми розглянемо можливість повернутись до неї, але за однієї умови — якщо будуть у повній мірі враховані, а головне — реалізовані - всі без винятку принципи участі рф в угоді», — стверджує диктатор.
Серед умов, які озвучив путін, — виведення з-під санкцій поставок російського зерна і добрив «на світові ринки», підключення банків до SWIFT і припинення «всіх обмежень».
Також він серед умов назвав відновлення поставок запчастин для сільгосптехніки та «вирішення питання з фрахтом і страхуванням російських суден».
Крім цього, він заявив, що «має бути відновлена» робота аміакопроводу «Тольятті-Одеса». Також, за його словами, мають бути розблоковані «російські активи, пов’язані з сільським господарством». путін стверджує, що ці умови зазначені в Меморандумі рф з ООН.
«За виконання всіх цих умов ми негайно у цю угоду повернемось», — стверджує путін.
За матеріалами:
Економічна Правда
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