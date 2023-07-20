путін розповів про «умови» повернення рф до «зернової угоди» — Finance.ua

путін розповів про «умови» повернення рф до «зернової угоди» Сьогодні 11:10 — Світ

путін розповів про «умови» повернення рф до «зернової угоди»

росія «розгляне можливість» повернення до «зернової угоди» лише у разі повного виконання її умов.

Про це заявив президент рф володимир путін, пишуть російські ЗМІ.

Російський диктатор стверджує, ніби рф «виявляла чудеса витримки і толерантності, продовжуючи зернову угоду».

«При цьому жодних зобов’язань і домовленостей щодо зернової угоди ніхто виконувати не збирався, лише постійно щось вимагали від рф. Захід зробив усе, щоб пустити зернову угоду під укіс, не пошкодували на це сил», — заявив путін.

Він також заявив, що «зернова угода» нібито призвела до прямих втрат для російських аграріїв у 1,2 млрд дол.

«Ми не проти самої угоди як такої. І ми розглянемо можливість повернутись до неї, але за однієї умови — якщо будуть у повній мірі враховані, а головне — реалізовані - всі без винятку принципи участі рф в угоді», — стверджує диктатор.

Серед умов, які озвучив путін, — виведення з-під санкцій поставок російського зерна і добрив «на світові ринки», підключення банків до SWIFT і припинення «всіх обмежень».

Також він серед умов назвав відновлення поставок запчастин для сільгосптехніки та «вирішення питання з фрахтом і страхуванням російських суден».

Крім цього, він заявив, що «має бути відновлена» робота аміакопроводу «Тольятті-Одеса». Також, за його словами, мають бути розблоковані «російські активи, пов’язані з сільським господарством». путін стверджує, що ці умови зазначені в Меморандумі рф з ООН.

«За виконання всіх цих умов ми негайно у цю угоду повернемось», — стверджує путін.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.