путін пропонує створити у Туреччині «газовий хаб» і там формувати ціни — Finance.ua

путін пропонує створити у Туреччині «газовий хаб» і там формувати ціни Вчора 05:48 — Енергетика

путін пропонує створити у Туреччині «газовий хаб» і там формувати ціни

Президент рф володимир путін на зустрічі з президентом Туреччини повторив свою ідею про те, що Туреччина могла би бути газовим хабом для продажу газу у Європу й інші країни та майданчиком для формування ціни на газ.

Про це повідомляє російський «Интерфакс».

«Якщо є зацікавленість Туреччини і наших можливих покупців в інших країнах, ми могли би розглянути можливість будівництва ще однієї газопровідної системи і створення на території Туреччини газового хабу для продажу у треті країни, передусім європейські — звісно, якщо вони у цьому зацікавлені. І у процесі роботи цього хабу, який ми могли би разом створити, це був би майданчик не лише для постачання, а й визначення цін... Зараз вони захмарні, а ми могли б спокійно регулювати їх на нормальному ринковому рівні без якогось політичного забарвлення», — заявив путін.

Тезу про «газовий хаб» у Туреччині на заміну пошкодженим «Північним потокам» посадовці рф також активно просували напередодні на енергетичному форумі у москві. путін у своєму виступі також заявив, що вибухи на «Північних потоках» вигідні США, Польщі та Україні.

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Економічна Правда За матеріалами:

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