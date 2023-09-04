путін погодився на переговори про відновлення «зернової угоди» з Ердоганом — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

путін погодився на переговори про відновлення «зернової угоди» з Ердоганом

132
На початку зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Сочі 4 вересня президент рф путін заявив, що відкритий до обговорення відновлення участі росії в «зерновій угоді».
Обох президентів, як повідомляє «Європейська правда», цитує агентство Reuters.
Ердоган заявив, що питання зернового коридору з України є найважливішим в його переговорах з російським колегою.
«Найважливішим кроком, на який сьогодні всі дивляться у відносинах між Туреччиною та росією, є зерновий коридор. Я вважаю, що повідомлення на пресконференції буде дуже важливим кроком, особливо для слаборозвинених країн Африки», — наголосив Ердоган, який закликає росію повернутись до зернової ініціативи.
Водночас путін заявив Ердогану, що рф відкрита до обговорення Чорноморської зернової угоди.
«Я знаю, що ви маєте намір порушити питання про „зернову угоду“. Ми відкриті до переговорів з цього питання», — додав президент росії.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.