путін погодився на переговори про відновлення «зернової угоди» з Ердоганом — Finance.ua

путін погодився на переговори про відновлення «зернової угоди» з Ердоганом Сьогодні 15:15

На початку зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Сочі 4 вересня президент рф путін заявив, що відкритий до обговорення відновлення участі росії в «зерновій угоді».

Обох президентів, як повідомляє «Європейська правда», цитує агентство Reuters

Ердоган заявив, що питання зернового коридору з України є найважливішим в його переговорах з російським колегою.

«Найважливішим кроком, на який сьогодні всі дивляться у відносинах між Туреччиною та росією, є зерновий коридор. Я вважаю, що повідомлення на пресконференції буде дуже важливим кроком, особливо для слаборозвинених країн Африки», — наголосив Ердоган, який закликає росію повернутись до зернової ініціативи.

Водночас путін заявив Ердогану, що рф відкрита до обговорення Чорноморської зернової угоди.

«Я знаю, що ви маєте намір порушити питання про „зернову угоду“. Ми відкриті до переговорів з цього питання», — додав президент росії.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.