путін підписав "указ" про передачу в управління росії Запорізької АЕС — Finance.ua

путін підписав "указ" про передачу в управління росії Запорізької АЕС
Президент росії володимир путін 5 жовтня доручив передати у федеральну власність Запорізьку АЕС. Раніше росіяни створили компанію для управління ЗАЕС. В «Енергоатомі» назвали це рішення «нікчемним».
Про це ідеться на сайті кремля.
«Уряду російської федерації забезпечити прийняття у федеральну власність об’єктів використання атомної енергії Запорізької атомної електростанції та іншого майна, необхідного для її діяльності», — ідеться серед іншого в указі путіна.
В «указі» також ідеться, що управляти ЗАЕС «до 1 січня 2028 року» призначено акціонерне товариство «Експлуатуюча організація Запорізької АЕС».
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