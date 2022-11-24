Пункти пропуску на кордоні з Румунією та Угорщиною не працюють: відсутня електрика — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Пункти пропуску на кордоні з Румунією та Угорщиною не працюють: відсутня електрика

11
В Держприкордонслужбі повідомили, що пункти пропуску на кордоні з Угорщиною та Румунією наразі не працюють.
Про це повідомила пресцентр Держприкордонслужби.
«Через відсутність електроживлення, оформлення осіб та транспорту в пункті пропуску „Солотвино“, що на кордоні з Румунією, та в пунктах пропуску „Косино“ і „Дзвінкове“, — на кордоні з Угорщиною, не здійснюється».
За даними Офісу президента, після масованого обстрілу росіянами інфраструктури України, що призвело до повного знеживлення більшої частини областей країни, 16 регіонів знову були заживлені на ранок четверга.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.