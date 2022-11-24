Пункти пропуску на кордоні з Румунією та Угорщиною не працюють: відсутня електрика — Finance.ua

Пункти пропуску на кордоні з Румунією та Угорщиною не працюють: відсутня електрика Сьогодні 14:33

В Держприкордонслужбі повідомили, що пункти пропуску на кордоні з Угорщиною та Румунією наразі не працюють.

Про це повідомила пресцентр Держприкордонслужби.

«Через відсутність електроживлення, оформлення осіб та транспорту в пункті пропуску „Солотвино“, що на кордоні з Румунією, та в пунктах пропуску „Косино“ і „Дзвінкове“, — на кордоні з Угорщиною, не здійснюється».

За даними Офісу президента, після масованого обстрілу росіянами інфраструктури України, що призвело до повного знеживлення більшої частини областей країни, 16 регіонів знову були заживлені на ранок четверга.

Економічна Правда За матеріалами:

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