ПУМБ визнано одним із найдинамічніших банків країни за версією NV.ua — Finance.ua

ПАРТНЕРСЬКА ПУМБ визнано одним із найдинамічніших банків країни за версією NV.ua Сьогодні 17:55

ПУМБ визнано одним із найдинамічніших банків країни за версією NV.ua

Перший український міжнародний банк (ПУМБ) посів друге місце в рейтингу «Найдинамічніші банки» за версією інвестиційної компанії Dragon Capital та журналу New Voice. До рейтингу увійшли 20 банків, які за підсумками 2024 року найактивніше кредитували населення й бізнес, а також залучали кошти на депозитні портфелі.

Зокрема, банк отримав високі оцінки за показниками зростання роздрібних кредитів і депозитів, а також за темпи зростання корпоративних депозитів. І це справедлива оцінка, адже минулого року ПУМБ продемонстрував зростання кредитного портфеля в роздрібному сегменті на 66%, а в корпоративному — на 20%. Також суттєво зріс і депозитний портфель у роздрібі — на 13%.

«Визнання ПУМБ одним із найдинамічніших банків країни — це результат наполегливої роботи нашої команди та довіри клієнтів. Ми системно розвиваємо фінансові продукти, підтримуємо бізнес і сприяємо економічному зростанню країни. Ця відзнака підтверджує популярність наших фінансових послуг як серед населення, так і серед українських компаній, а також мотивує нас і надалі впроваджувати інновації, розширювати можливості для наших клієнтів і залишатися надійним фінансовим партнером. Дякуємо NV.ua та Dragon Capital за високу оцінку нашої роботи!» — прокоментував рейтинг голова правління ПУМБ Сергій Черненко.

Загалом до рейтингу увійшли п’ять державних банків, сім із зарубіжним капіталом і вісім вітчизняних комерційних банків.

Рейтинг заснований на інтегральному показнику, що відображає темпи та обсяги зростання банку у 2024 році в сегментах: • корпоративного кредитування (за вирахуванням резервів); • кредитування населення (за вирахуванням резервів); • залучення коштів бізнесу на поточні та депозитні рахунки; • залучення коштів населення на поточні та депозитні рахунки.

Dragon Capital — одна з найбільших груп компаній в Україні, яка з 2000 року працює у сфері інвестицій та фінансових послуг і надає повний спектр інвестиційно-банківських та брокерських послуг, прямих інвестицій і управління активами. Компанія має понад 20-річний успішний досвід прямих інвестицій у різних секторах української економіки, зокрема в нерухомість.

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