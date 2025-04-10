ПУМБ визнано одним із найдинамічніших банків країни за версією NV.ua — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами
ПАРТНЕРСЬКА

ПУМБ визнано одним із найдинамічніших банків країни за версією NV.ua

38
ПУМБ визнано одним із найдинамічніших банків країни за версією NV.ua
ПУМБ визнано одним із найдинамічніших банків країни за версією NV.ua
Перший український міжнародний банк (ПУМБ) посів друге місце в рейтингу «Найдинамічніші банки» за версією інвестиційної компанії Dragon Capital та журналу New Voice. До рейтингу увійшли 20 банків, які за підсумками 2024 року найактивніше кредитували населення й бізнес, а також залучали кошти на депозитні портфелі.
Зокрема, банк отримав високі оцінки за показниками зростання роздрібних кредитів і депозитів, а також за темпи зростання корпоративних депозитів. І це справедлива оцінка, адже минулого року ПУМБ продемонстрував зростання кредитного портфеля в роздрібному сегменті на 66%, а в корпоративному — на 20%. Також суттєво зріс і депозитний портфель у роздрібі — на 13%.
«Визнання ПУМБ одним із найдинамічніших банків країни — це результат наполегливої роботи нашої команди та довіри клієнтів. Ми системно розвиваємо фінансові продукти, підтримуємо бізнес і сприяємо економічному зростанню країни. Ця відзнака підтверджує популярність наших фінансових послуг як серед населення, так і серед українських компаній, а також мотивує нас і надалі впроваджувати інновації, розширювати можливості для наших клієнтів і залишатися надійним фінансовим партнером. Дякуємо NV.ua та Dragon Capital за високу оцінку нашої роботи!» — прокоментував рейтинг голова правління ПУМБ Сергій Черненко.
ПУМБ визнано одним із найдинамічніших банків країни за версією NV.ua
Загалом до рейтингу увійшли п’ять державних банків, сім із зарубіжним капіталом і вісім вітчизняних комерційних банків.
Рейтинг заснований на інтегральному показнику, що відображає темпи та обсяги зростання банку у 2024 році в сегментах: • корпоративного кредитування (за вирахуванням резервів); • кредитування населення (за вирахуванням резервів); • залучення коштів бізнесу на поточні та депозитні рахунки; • залучення коштів населення на поточні та депозитні рахунки.
Dragon Capital — одна з найбільших груп компаній в Україні, яка з 2000 року працює у сфері інвестицій та фінансових послуг і надає повний спектр інвестиційно-банківських та брокерських послуг, прямих інвестицій і управління активами. Компанія має понад 20-річний успішний досвід прямих інвестицій у різних секторах української економіки, зокрема в нерухомість.
За матеріалами:
ПУМБ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems