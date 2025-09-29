ПАРТНЕРСЬКА ПУМБ випустив колекцію карткових скінів присвячену українському Маріуполю Сьогодні 16:40

ПУМБ випустив колекцію карткових скінів присвячену українському Маріуполю

29 вересня — офіційний День Маріуполя. До цієї дати ПУМБ презентує серію карткових скінів «Маріуполь — це», присвячену місту-герою, захисники якого майже три місяці стримували натиск окупантів у найважчі дні вторгнення, тим самим вигравши цей час для всієї України.

Дизайн цих карток створено разом із самими маріупольцями.

Колекція скінів від ПУМБ «Маріуполь — це» складається з шести унікальних зображень:

три світлини Мирослава Кобилянського з його фотокниги «Мій Маріуполь», що зберегла життя міста у кадрах;

фото від маріупольчанки, яке стало справжнім символом пам’яті й любові до рідного міста;

інші дизайни, створені разом із містянами на основі опитувань про найтепліші спогади: у них — море по коліно, зустрічі біля вежі, Піщанка, Стрілка, чебуреки й гаряча кукурудза на пляжі.

У ПУМБ зазначають, що ця колекція — більше ніж набір карткових дизайнів. Це спосіб зберегти український Маріуполь у серці та повсякденності.

Встановити скін можна у застосунку ПУМБ.

Для цього зайдіть у застосунок , натисніть на картку, щоб перейти в розділ «Деталі картки», та оберіть «Дизайн картки» для вашого електронного гаманця.

З моменту початку повномасштабного вторгнення ПУМБ спрямував понад 1 млрд грн на потреби ЗСУ та соціальні ініціативи, доводячи, що банк — це більше, ніж фінанси.

Український Маріуполь — це дім. Це сміливість. Це свобода, яка обов’язково повернеться у місто під жовто-блакитним прапором.

ПУМБ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.