0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами
ПАРТНЕРСЬКА

ПУМБ випустив колекцію карткових скінів присвячену українському Маріуполю

38
ПУМБ випустив колекцію карткових скінів присвячену українському Маріуполю
ПУМБ випустив колекцію карткових скінів присвячену українському Маріуполю
29 вересня — офіційний День Маріуполя. До цієї дати ПУМБ презентує серію карткових скінів «Маріуполь — це», присвячену місту-герою, захисники якого майже три місяці стримували натиск окупантів у найважчі дні вторгнення, тим самим вигравши цей час для всієї України.
Дизайн цих карток створено разом із самими маріупольцями.
Колекція скінів від ПУМБ «Маріуполь — це» складається з шести унікальних зображень:
  • три світлини Мирослава Кобилянського з його фотокниги «Мій Маріуполь», що зберегла життя міста у кадрах;
  • фото від маріупольчанки, яке стало справжнім символом пам’яті й любові до рідного міста;
  • інші дизайни, створені разом із містянами на основі опитувань про найтепліші спогади: у них — море по коліно, зустрічі біля вежі, Піщанка, Стрілка, чебуреки й гаряча кукурудза на пляжі.
У ПУМБ зазначають, що ця колекція — більше ніж набір карткових дизайнів. Це спосіб зберегти український Маріуполь у серці та повсякденності.
ПУМБ випустив колекцію карткових скінів присвячену українському Маріуполю
Встановити скін можна у застосунку ПУМБ.
Для цього зайдіть у застосунок, натисніть на картку, щоб перейти в розділ «Деталі картки», та оберіть «Дизайн картки» для вашого електронного гаманця.
З моменту початку повномасштабного вторгнення ПУМБ спрямував понад 1 млрд грн на потреби ЗСУ та соціальні ініціативи, доводячи, що банк — це більше, ніж фінанси.
Український Маріуполь — це дім. Це сміливість. Це свобода, яка обов’язково повернеться у місто під жовто-блакитним прапором.
За матеріалами:
ПУМБ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems