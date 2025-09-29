ПАРТНЕРСЬКА
ПУМБ випустив колекцію карткових скінів присвячену українському Маріуполю
29 вересня — офіційний День Маріуполя. До цієї дати ПУМБ презентує серію карткових скінів «Маріуполь — це», присвячену місту-герою, захисники якого майже три місяці стримували натиск окупантів у найважчі дні вторгнення, тим самим вигравши цей час для всієї України.
Дизайн цих карток створено разом із самими маріупольцями.
Колекція скінів від ПУМБ «Маріуполь — це» складається з шести унікальних зображень:
- три світлини Мирослава Кобилянського з його фотокниги «Мій Маріуполь», що зберегла життя міста у кадрах;
- фото від маріупольчанки, яке стало справжнім символом пам’яті й любові до рідного міста;
- інші дизайни, створені разом із містянами на основі опитувань про найтепліші спогади: у них — море по коліно, зустрічі біля вежі, Піщанка, Стрілка, чебуреки й гаряча кукурудза на пляжі.
У ПУМБ зазначають, що ця колекція — більше ніж набір карткових дизайнів. Це спосіб зберегти український Маріуполь у серці та повсякденності.
Встановити скін можна у застосунку ПУМБ.
Для цього зайдіть у застосунок, натисніть на картку, щоб перейти в розділ «Деталі картки», та оберіть «Дизайн картки» для вашого електронного гаманця.
З моменту початку повномасштабного вторгнення ПУМБ спрямував понад 1 млрд грн на потреби ЗСУ та соціальні ініціативи, доводячи, що банк — це більше, ніж фінанси.
Український Маріуполь — це дім. Це сміливість. Це свобода, яка обов’язково повернеться у місто під жовто-блакитним прапором.
