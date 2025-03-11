ПУМБ пропонує підприємцям поділитися історіями Незламного бізнесу — Finance.ua

ПАРТНЕРСЬКА ПУМБ пропонує підприємцям поділитися історіями Незламного бізнесу Сьогодні 14:15

ПУМБ пропонує підприємцям поділитися історіями Незламного бізнесу

Перший український міжнародний банк (ПУМБ) пропонує підприємцям скористатися заохочувальною пропозицією зі спеціальними умовами обслуговування та поділитися своєю історією бізнесу у воєнний час.

Зокрема, підприємці, які до 24 березня стануть клієнтами банку та оформлять пакет послуг «всеDigital», отримують до 2-х місяців безкоштовного обслуговування, а при підключенні послуги еквайрингу — до 3-х місяців безкоштовного користування POS-терміналом.

Стати клієнтом ПУМБ можна протягом 5 хвилин онлайн за допомогою Дія.Підпис. Одразу онлайн можна подати заявку на еквайринг та кредит.

«У четвертий рік повномасштабного вторгнення, коли часом здається, що все створене напруженою працею може розсипатися тут і зараз — ми вирішили підтримати та згуртувати наших підприємців, зібравши їхні історії воєнного часу, їхньої мужності, трансформацій, змін та розвитку попри все.

Саме зараз, саме сьогодні ми повинні бути сильними. Заради шляху, який вже подолано, і який ще попереду та ще очевидно буде непростим.

ПУМБ як банк-партнер постійно у русі, ми завжди шукаємо рішення, які дадуть змогу почуватися нашим клієнтам більш упевнено та фокусуватися на найбільш важливих для них речах. Бо хай там як, а нам всім — своє робити". — говорить Олена Рудик, директор департаменту по роботі з малим бізнесом ПУМБ.

Щоб стати клієнтом банку та залишити історію про свій бізнес, потрібно перейти за посиланням:

Для юридичних осіб

Серед підприємців, які вже залишили свої історії на сторінці ПУМБ — Олег Маличкович та Криворучко Олеся.

«Коли я відкривала квітковий магазин, питання прийому безготівкових платежів було для мене важливим. Хотілося все налаштувати швидко, без купи паперів та нескінченних відвідувань банку. Обрала Торговий еквайринг від ПУМБ, бо чула багато позитивних відгуків. Подала заявку онлайн, і вже за 1 день отримала термінал. Жодних поїздок у відділення, жодних ускладнень — все відбулося дистанційно. Встановлення зайняло всього кілька хвилин, і вже наступного дня я приймала перші оплати картками. Дуже сподобався кабінет еквайрингу, у якому можна легко переглядати всі платежі та контролювати виручку. Це набагато зручніше, ніж вести облік вручну. Завдяки безготівковому розрахунку продажі зросли, бо клієнтам не потрібно шукати готівку. Раджу всім підприємцям, хто хоче швидко та без проблем підключити еквайринг!» — Криворучко Олеся, — Криворучко Олеся, квітковий магазин Lolapiano м.Харків.

Серед підприємців, які вже залишили свої історії — Олег Маличкович та Криворучко Олеся.

«Раніше я мав досвід роботи з еквайрингом іншого банку, і там мене найбільше дратувала відсутність швидкої підтримки. Якщо щось траплялося, доводилося чекати годинами або навіть днями на вирішення проблеми. Коли я перейшов на еквайринг від ПУМБ, одразу оцінив їхній сервіс. Одного разу у мене виникла ситуація, коли платіж не пройшов, і я не знав, що робити. Замість того, щоб дзвонити на гарячу лінію і чекати, я просто написав у чат-бот ПУМБ. За кілька хвилин отримав відповідь і роз’яснення, як вирішити питання. Це дуже зручно, бо не завжди є час сидіти на телефоні. Крім того, у ПУМБ сучасні термінали, які швидко працюють і підтримують всі види оплат — картками, телефонами, годинниками. Вбудований акумулятор дозволяє працювати навіть при відключенні електроенергії, що є дуже важливим в нинішній час. Тепер я впевнений, що навіть якщо щось піде не так, банк мене не залишить без допомоги». — Олег Маличкович, Лазерне гравірування матеріалів м. Київ, — Олег Маличкович, Лазерне гравірування матеріалів м. Київ, www.gravi.com.ua

ПУМБ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.