ПУМБ підвищує ліміти на карткові перекази — Finance.ua
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ПУМБ підвищує ліміти на карткові перекази

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ПУМБ підвищує ліміти на карткові перекази
ПУМБ підвищує ліміти на карткові перекази
ПУМБ постійно працює над підвищенням лояльності, вивчає потреби клієнтів і змінює продукти та процеси з урахуванням їх коментарів. Тож, розуміючи потреби клієнтів, ПУМБ збільшує ліміти на карткові перекази.
Треба поповнити картку іншого клієнта ПУМБ? Відтепер немає жодних лімітів на один переказ, але не більше 89 999 грн за добу.
Переказуєте кошти на картку в іншому банку? Якщо по такому переказу у ПУМБ є дані отримувача, передбачені законодавством — жодних обмежень по сумі одного переказу немає, але не більше 89 999 грн за добу. Якщо у ПУМБ немає повних даних отримувача, то ліміт на транзакцію залишається без змін — 29 999 грн на один переказ та не більше 89 999 грн за добу.
Нагадуємо, що перекази між власними картками/ рахунками за допомогою ПУМБ Online — завжди без обмежень та лімітів (добових та на один переказ). Зручно зберігати кошти на одній картці, а сплачувати іншою? ПУМБ завжди допоможе!
До речі, ПУМБ продовжив дію карток до кінця травня 2024 року. Все рівно потрібен новий пластик? Зайдіть у додаток ПУМБ Online та замовте нову картку, а наші партнери Нова Пошта та Укрпошта доставлять всеКАРТА в будь-яку точку України та світу (окрім рф та рб).
За матеріалами:
ПУМБ
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