ПАРТНЕРСЬКА

ПУМБ — кращий банк у категорії Business Banking за версією SME Banking Agency

25
ПУМБ (Перший Український Міжнародний банк) відзначений у щорічному міжнародному ренкінгу Business Banking 2025 в Україні від профільної інформаційно-аналітичної агенції SME Banking Agency.
Результати дослідження були оголошені під час експертної наради SME Banking Council «SME Banking 2025: Eastern Europe», що була присвячена темі розвитку сегменту МСБ.
У категорії «Business Banking» визначаються кращі банки для обслуговування МСБ.
Ключовими факторами, які впливали на рейтинг банків, були не тільки обсяг банківського бізнесу, а й динаміка розвитку, відносні показники ефективності та якісні показники.
За 75 критеріями: від стратегії розвитку МСБ та фокусу банку на сегменти мікро-, малого та середнього бізнесу до моделей продажів та обслуговування клієнтів МСБ — визначалося хто з банків найбільш динамічно та ефективно трансформує банківський бізнес в сучасних умовах.
Більше деталей про ренкінг тут.
Міжнародне дослідження «SME Banking 2025» та визначення кращих банків проводиться експертами SME Banking Agency щорічно та у 2025 році включає понад тридцять країн. Рейтинг визначається на рівні країни, регіону та у світі. Фінальні підсумки ренкінгу TOP20 SME Banks у світі будуть оголошені 28 листопада на міжнародному банківському форумі SME Banking Forum у Відні (Австрія).
SME Banking Club — міжнародна платформа, з 2013 року об’єднує бізнес-банкірів з метою обміну досвідом, інсайтами та аналітикою. Експерти клубу досліджують, як розвиваються локальні, регіональні та глобальні ринки обслуговування клієнтів мікро-, малого та середнього бізнесу
SME Banking Agency — європейська група компаній Gidulyan Company з офісами в Лондоні, Києві та Відні, яка надає банкам інформаційно-аналітичні та стратегічні консалтингові послуги в сегменті МСБ.
За матеріалами:
ПУМБ
БізнесБанки України
