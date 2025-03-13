ПУМБ домовився із компанією BASF про спеціальну пропозицію для аграріїв з авалювання векселів — Finance.ua

ПАРТНЕРСЬКА ПУМБ домовився із компанією BASF про спеціальну пропозицію для аграріїв з авалювання векселів Сьогодні 15:10

ПУМБ домовився із компанією BASF про спеціальну пропозицію для аграріїв з авалювання векселів

Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) уклав договір про співпрацю із компанією BASF щодо спеціальних умов для аграріїв у рамках пропозиції з авалювання векселів під 1% річних.

Спеціальні умови з авалювання векселів діють для агровиробників із 3 березня до 31 грудня 2025 року.

У рамках цієї пропозиції аграрій, який має намір купити продукцію BASF, а саме: широку лінійку ЗЗР (засобів захисту рослин) або ж насіння ріпаку чи соняшнику, має можливість розрахуватись за неї авальованим ПУМБ векселем.

Комісія банку за послугу авалювання векселів становить 1% річних.

Агровиробникові, щоб взяти участь у цій програмі, потрібно:

придбати продукцію BASF у офіційних дистриб’юторів чи субдистриб’юторів;

якщо агровиробник є клієнтом ПУМБ, звернутись до свого клієнтського менеджера та оформити аваль;

якщо агровиробник ще не є клієнтом банку, потрібно встановити в ПУМБ ліміт на проведення кредитних операцій та укласти відповідні договори.

Дізнатися більше про умови кредитування у ПУМБ можна у свого клієнтського менеджера або звернувшись до найближчого відділення банку. Детальніша інформація — на сайті ПУМБ

Більше про компанію та продукцію BASF можна довідатися за посиланням

Нова пропозиція від ПУМБ та BASF вдало доповнює раніше започатковані та діючі вексельні програми із такими відомими світовими брендами, як ТОВ «БАЙЄР», ТОВ «МОНСАНТО УКРАЇНА» та ТОВ «ТІМАК АГРО УКРАЇНА».

Таким чином ПУМБ на сьогодні пропонує максимально широку лінійку партнерських програм для агровиробників, що значно сприяє веденню їхнього бізнесу в новому сезоні та дасть змогу отримати хороші врожаї.

АТ «ПУМБ». Державна реєстрація банків № 73 від 23.12.1991 р. Банківська ліцензія НБУ № 8 від 06.10.2011 р.

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