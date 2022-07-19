"Привид 2008 року": обвал чи рецесія? — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ "Привид 2008 року": обвал чи рецесія? Вчора 07:55 — Фондовий ринок

Провісником рецесії, що насувається, в економіці США є зростання прибутковості 2-річних держоблігацій щодо 10-річних. Якщо подивитися на історію, то коли це відбувалося раніше, через якийсь час розпочинався економічний спад. У середньому криза наступала через півтора року. Але після подій серпня 2019 вже через 6 місяців, у лютому 2020 року, світ зіткнувся з пандемією коронавірусу. Американський фондовий ринок тоді лише за 4 тижні «обрушився» на 35%, а економіка поринула в рецесію. Зараз же знадобився всього 1 рік для того, щоб спред між прибутковістю по 10 і 2-річним трежерісом зі свого піку на рівні 160 б. п. опустився до нуля і потім пішов у мінус. Зважаючи на те, як швидко це сталося в нинішньому циклі, рецесія почнеться швидше раніше, ніж пізніше. Про це повідомляє аналітик RoboForex Андрій Гойлов.

10 років Treasury Constant Maturity Minus 2-Year Treasury Constant Maturity. Джерело: fred.stlouisfed.org

Варто зазначити, що перед кризою 2008 року так глибоко в негативну сферу цей показник не опускався. Також на графіку добре видно, що після цього починалася рецесія (сірі стовпчики). Додаткове занепокоєння викликає ситуація у Китаї, де після чергового локдауну спостерігається падіння темпів відновлення господарської діяльності.

ВВП Китаю (%). Джерело: tradingview.com

ВВП Китаю в II кварталі показав надзвичайно низькі темпи зростання — всього 0,4%, що стало наслідком двомісячного локдауну в Шанхаї та посилення коронавірусних обмежень в інших регіонах країни, перебоїв у виробничому секторі, логістиці та туризмі. У першому кварталі показник зріс на 4,8%. За підсумками першого півріччя ВВП КНР продемонстрував зростання на 2,5% порівняно з аналогічним періодом 2021 року. Влада очікує, що темпи зростання ВВП Китаю в 2022 році становитимуть близько 5,5%.

Однак якщо цього не станеться або трапиться падіння цього показника, на ринках може початися паніка. Насамперед продовжить знижуватися вартість нафти. З цієї причини інвестори зараз змушені постійно «тримати руку на пульсі» не лише економіки США, а й Китаю.

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