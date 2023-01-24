Привласнили 500 000 гривень за схемою «друг просить у борг»: викрили зловмисників — Finance.ua
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Привласнили 500 000 гривень за схемою «друг просить у борг»: викрили зловмисників

Кримінал
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Національна поліція України повідомила, що кіберполіція Кіровоградщини викрила зловмисників у привласненні пів мільйона гривень за схемою «друг просить у борг».
Про це йдеться у пресслужбі відомства.
"Використовуючи фішингові посилання, зловмисники зламували облікові записи у соцмережах. Далі зі скомпрометованих акаунтів просили друзів користувачів позичити гроші. Фігуранти ошукали близько сотні громадян.
Організатор схеми створював фішингові посилання для отримання даних облікових записів користувачів соцмереж. Разом із двома спільниками фішинг поширювали у соцмережах під виглядом пропозицій голосування в конкурсі. Перейшовши за посиланнями, користувачі вводили логіни та паролі від соціальних мереж, які автоматично ставали відомі фігурантам.
У такий спосіб вони отримували доступ до сторінок і надалі від імені їхніх власників здійснювали розсилку повідомлень підписникам з проханням позичити гроші. Для цього зловмисники вказували банківські реквізити підставних осіб.
За попередніми даними, у такий спосіб вони ошукали більше сотні громадян, сума збитків становить пів мільйона гривень", — сказано у повідомленні.
За матеріалами:
Судебно-юридична газета
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