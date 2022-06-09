Приватизація «Більшовика»: ДБР вручило перші підозри оцінювачам — Finance.ua
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Приватизація «Більшовика»: ДБР вручило перші підозри оцінювачам

Вчора 19:46Кримінал
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Приватизація «Більшовика»: ДБР вручило перші підозри оцінювачамПриватизація «Більшовика»: ДБР вручило перші підозри оцінювачам
Державне бюро розслідувань повідомило про підозру двом оцінювачам, які нібито занизили вартість акцій заводу «Більшовик» на понад 1 млрд грн у ході його приватизації минулого року.
Про це повідомила пресслужба ДБР.
За версією слідства, два оцінювачі приватної компанії підробили документи та занизили ринкову вартість 100% акцій Першого київського машинобудівного заводу на понад 1 млрд гривень.
У межах розслідування кримінального провадження щодо можливого зловживання службових осіб Фонду держмайна під час приватизації 27 жовтня 2021 року «Більшовика» встановлено, що перехід у приватну власність відбулася за заниженою вартістю та на підставі підроблених документів.

Приватизація «Більшовика». Що буде далі

Зокрема, вважає слідство, звіту про оцінку майна, який використано для визначення вартості акцій заводу. «Цей документ не відповідає вимогам законодавства, що підтверджено судовими експертизами», — заявляють у ДБР.
Раніше Головне оперативне управління Державного бюро розслідувань вважало, що реальна вартість 100% акцій «Першого київського машинобудівного заводу» становить орієнтовно 4,5 мільярда гривень, тобто на 3 млрд грн вище за ціну продажу.
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Стартова вартість аукціону визначена на підставі звіту про оцінку майна, виконаного «Консалтинговою компанією «Ессет Експертайз» на замовлення «КПМГ-Україна», яке на підставі договору з Фондом держмайна було радником з підготовки до приватизації та продажу пакета акцій АТ «ПКМЗ».

Довідка Finance.ua:

  • 27 жовтня АТ «Перший київський машинобудівний завод» продали на аукціоні за 1,429 млрд грн — його власником стала пов’язана з групою UFuture Василя Хмельницького компанія. Кошти за результатами аукціону з приватизації заводу «Більшовик» (1,429 млрд грн) 7 грудня надійшли до бюджету;
  • як пише ЕП, власником ПКМЗ став консорціум інвесторів, серед яких — власник компанії «А-девелопмент» Олексій Баранов та компанія UDP під управлінням Андрія Іванова. Акціонером UDP також є Василь Хмельницький;
  • на торгах жодної ставки не зробила компанія «ДК Інвест» Степана Черновецького. Причиною такої поведінки джерела ЕП називали можливі «закулісні домовленості» з Черновецьким, аби за «вигідну ціну» отримати частину нерухомості;
  • вже цьогоріч суд наклав арешт на 100% статутного капіталу Першого київського машинобудівного заводу — через кримінальне провадження щодо можливого зловживання посадових осіб ФДМУ під час приватизації заводу у жовтні 2021 року.
За матеріалами: Економічна Правда
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