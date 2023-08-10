Приватне підприємство обдурило Міноборони на 15 млн гривень: підозру отримав чиновник міністерства — Finance.ua
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Приватне підприємство обдурило Міноборони на 15 млн гривень: підозру отримав чиновник міністерства

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ДБР повідомило про підозру посадовцю Міноборони, який допустив збитки держави на 15 млн гривень.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
Слідство встановило, що у 2017 році одне з приватних товариств стало переможцем на тендерних торгах щодо будівництва дороги на території військового містечка.
У порушення угоди підприємство відразу запросило 70% від зазначеної суми за майбутню роботу. А чиновник Міноборони всупереч своїм повноваженням дав дозвіл на авансові проплати.
Таким чином приватне підприємство отримало понад 15 млн гривень авансом, але жодних робіт виконано не було. Гроші було привласнені керівництвом підприємства та розтрачені на свій розсуд.
У підсумку, посадовець Міноборони підозрюється у недбалому ставленні до служби. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 7 років.
Щодо приватного підприємства обвинувальний акт було направлено до суду в окремому кримінальному провадженні.
За матеріалами:
Економічна Правда
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