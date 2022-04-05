ПриватБанк згортає бонусну програму: що відомо — Finance.ua

ПриватБанк згортає бонусну програму: що відомо

Вчора 10:33 — Особисті фінанси

ПриватБанк з 1 травня 2022 року закриває свою бонусну програму «Бонус+».

Про це повідомляється у соцмережах фінустанови.

Зазначається, що наразі на рахунках клієнтів близько 600 мільйонів грн.

Чи можна зараз витратити ці гроші? Як зазначили у банку, до кінця квітня клієнти можуть використати накопичені бонуси на віртуальних рахунках «Бонус+» для підтримки армії та відновлення країни через Приват24 — Добро — Підтримка ЗСУ а бо використати накопичені бонуси у мережі магазинів-партнерів «Бонус+» на свій розсуд (список Як зазначили у банку, до кінця квітня клієнти можуть використати накопичені бонуси на віртуальних рахунках «Бонус+» для підтримки армії та відновлення країни через Приват24 — Добро — Підтримка ЗСУ а бо використати накопичені бонуси у мережі магазинів-партнерів «Бонус+» на свій розсуд (список за посиланням ).

Вже з 1 травня програма перестане працювати, а усі невикористані залишки на віртуальних рахунках будуть направлені на потреби армії та відновлення України.

У Приваті також розповіли користуачам, що наразі банк розробляє нову бонусну програму.

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