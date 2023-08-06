ПриватБанк за пів року різко наростив чистий прибуток — майже вп’ятеро
Чистий прибуток державного ПриватБанку за січень-червень 2023 року становив 29,75 млрд грн, що в 4,7 раза перевищує цей показник за аналогічний період 2022 року.
Про це свідчить неконсолідований піврічний звіт банку, передає «Інтерфакс-Україна».
Згідно зі звітом, зокрема, у другому кварталі цього року чистий прибуток сягнув 13,7 млрд грн, що в 5,3 раза перевищує чистий прибуток за другий квартал минулого року.
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Чистий процентний дохід ПриватБанку за перше півріччя збільшився на 81,4% - до 27,86 млрд грн, зокрема в другому кварталі зростання становило 74,2% - до 14,09 млрд грн.
Тим часом чистий комісійний дохід у січні-червні цього року збільшився на 41,3% - до 11,64 млрд грн, зокрема в другому кварталі - на 43,65%, до 5,94 млрд грн.
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ПриватБанк також повідомляє, що його сукупний прибуток за перше півріччя цього року сягнув 35,89 млрд грн, що в 7,4 раза перевищує показник за січень-червень минулого року, зокрема, у другому кварталі-2023 сукупний прибуток становив 19,325 млрд грн проти 4,85 млрд грн за аналогічний період 2022 року.
Згідно зі звітом, за перше півріччя 2023 року активи банку зросли на 5%, досягнувши 568,84 млрд грн станом на 30 червня.
Таке зростання пояснюється збільшенням обсягу готівки та коштів у НБУ з 96,4 млрд до 148,23 млрд грн і кредитів та авансів клієнтам — з 68,08 млрд грн до 76,53 млрд грн, тоді як інвестиції в цінні папери підвищилися несуттєво — з 239,75 млрд грн до 240,64 млрд грн, а заборгованість інших банків скоротилася на 24,6% - до 78,3 млрд грн.
Кошти клієнтів ПриватБанку за перше півріччя-2023 збільшилися з 471,97 млрд грн до 488,06 млрд грн, водночас капітал зріс із 57,79 млрд грн до 69,52 млрд грн.
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