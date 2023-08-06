ПриватБанк за пів року різко наростив чистий прибуток — майже вп’ятеро Сьогодні 12:04 — Фондовий ринок

ПриватБанк за пів року різко наростив чистий прибуток — майже вп’ятеро

Чистий прибуток державного ПриватБанку за січень-червень 2023 року становив 29,75 млрд грн, що в 4,7 раза перевищує цей показник за аналогічний період 2022 року.

Про це свідчить неконсолідований піврічний звіт банку, передає « Інтерфакс-Україна ».

Згідно зі звітом, зокрема, у другому кварталі цього року чистий прибуток сягнув 13,7 млрд грн, що в 5,3 раза перевищує чистий прибуток за другий квартал минулого року.

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Чистий процентний дохід ПриватБанку за перше півріччя збільшився на 81,4% - до 27,86 млрд грн, зокрема в другому кварталі зростання становило 74,2% - до 14,09 млрд грн.

Тим часом чистий комісійний дохід у січні-червні цього року збільшився на 41,3% - до 11,64 млрд грн, зокрема в другому кварталі - на 43,65%, до 5,94 млрд грн.

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прибуток за перше півріччя цього року сягнув 35,89 млрд грн, що в 7,4 раза перевищує показник за січень-червень минулого року, зокрема, у другому кварталі-2023 сукупний прибуток становив 19,325 млрд грн проти 4,85 млрд грн за аналогічний період 2022 року. ПриватБанк також повідомляє, що його сукупнийпроти 4,85 млрд грн за аналогічний період 2022 року.

Згідно зі звітом, за перше півріччя 2023 року активи банку зросли на 5%, досягнувши 568,84 млрд грн станом на 30 червня.

Таке зростання пояснюється збільшенням обсягу готівки та коштів у НБУ з 96,4 млрд до 148,23 млрд грн і кредитів та авансів клієнтам — з 68,08 млрд грн до 76,53 млрд грн, тоді як інвестиції в цінні папери підвищилися несуттєво — з 239,75 млрд грн до 240,64 млрд грн, а заборгованість інших банків скоротилася на 24,6% - до 78,3 млрд грн.

Кошти клієнтів ПриватБанку за перше півріччя-2023 збільшилися з 471,97 млрд грн до 488,06 млрд грн, водночас капітал зріс із 57,79 млрд грн до 69,52 млрд грн.

Економічна Правда За матеріалами:

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