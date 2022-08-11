ПриватБанк в касації відсудив свій офіс за 86 мільйонів — Finance.ua

ПриватБанк в касації відсудив свій офіс за 86 мільйонів Вчора 10:14 — Фондовий ринок

ПриватБанк в касації відсудив свій офіс за 86 мільйонів

ПриватБанк у Верховному Суді повернув права власності на офісну будівлю вартістю понад 86 млн грн, яку намагалися стягнути повʼязані з ексвласниками компанії — справу відправили на новий розгляд.

Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.

Йдеться про справу № 904/5314/20, в рамках якої компанія «Ебоуд Файненс», яку ЗМІ повʼязують з ексвласником ПриватБанку Ігорем Коломойським, вимагала визнати недійсним договір купівлі-продажу будівель у Дніпрі, укладений ще у 2014 році.

У середу, 10 серпня 2022 року, Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду скасував рішення судів нижчих інстанцій, якими ПриватБанк позбавлявся права власності на одну з найбільших офісних будівель у Дніпрі. Як зазначили в пресслужбі банку, справу направлено на новий розгляд до суду першої інстанції.

Приміщення розташоване у Дніпрі за адресою Заводська набережна, 9. ПриватБанк придбав його ще у 2014 році, після чого реконструював коштом банку. Вартість будівлі становить понад 86 млн гривень.

Зазначається, що, скасувавши рішення попередніх інстанцій суд, також закрив касаційне провадження за скаргами ТОВ Агро Комплект" та ПрАТ «Інгосстрах», які, як стверджують у Приваті, були подані для посилення позиції проти банку.

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Економічна Правда За матеріалами:

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