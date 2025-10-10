ПриватБанк продав 5 млрд грн боргів клієнтів Сьогодні 15:15

ПриватБанк здійснив відступлення прав вимоги за портфелем кредитів на 5 млрд грн, який включав в себе кредити надані фізичним особам без забезпечення, які були визнані безнадійними та списані за рахунок сформованих резервів.

До участі в електронних торгах 14 серпня було допущено чотири фінансові установи, і найбільша цінова пропозиція склала 93,375 млн грн.

Це на 50% перевищило мінімальну ціну, повідомили в пресслужбі ПриватБанку.

Усі позичальники, чиї борги були відступлені, протягом 10 днів були повідомлені про факт відступлення прав вимоги, передачу персональних даних та отримали повну інформацію про нового кредитора і його контактні дані, за контактними даними, які позичальники надали банку при оформленні кредитів.

Новим кредитором стала фінансова компанія ТОВ «Капіталресурс», яка залучила до врегулювання заборгованості колекторську компанію ТОВ «УкрБорг».

