ПриватБанк продав 5 млрд грн боргів клієнтів

ПриватБанк здійснив відступлення прав вимоги за портфелем кредитів на 5 млрд грн, який включав в себе кредити надані фізичним особам без забезпечення, які були визнані безнадійними та списані за рахунок сформованих резервів.
До участі в електронних торгах 14 серпня було допущено чотири фінансові установи, і найбільша цінова пропозиція склала 93,375 млн грн.
Це на 50% перевищило мінімальну ціну, повідомили в пресслужбі ПриватБанку.
Усі позичальники, чиї борги були відступлені, протягом 10 днів були повідомлені про факт відступлення прав вимоги, передачу персональних даних та отримали повну інформацію про нового кредитора і його контактні дані, за контактними даними, які позичальники надали банку при оформленні кредитів.
Новим кредитором стала фінансова компанія ТОВ «Капіталресурс», яка залучила до врегулювання заборгованості колекторську компанію ТОВ «УкрБорг».
