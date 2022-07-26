ПриватБанк попередив про нову шахрайську схему за допомогою Telegram-каналів — Finance.ua
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ПриватБанк попередив про нову шахрайську схему за допомогою Telegram-каналів

Кримінал
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ПриватБанк попередив про нову шахрайську схему за допомогою Telegram-каналів
ПриватБанк попередив про нову шахрайську схему за допомогою Telegram-каналів
Зловмисники пропонують отримати «допомогу» начебто від країн ЄС. Для цього створюють телеграм-канали із підміною номера — вони виглядають наче банківські або як канали міжнародних організацій.
Про це повідомляє пресслужба банку.
"Шахраї просять надати пін-код картки, CVV код тощо і погрожують заблокувати рахунки", - йдеться в повідомленні.
У банку закликають не піддаватися на їхні махінації і бути обережними.
Також фахівці радять дотримуватися елементарних правил безпеки:
  • Не переходьте за сумнівними посиланнями. Безпечні сайти містять значок замка біля адреси, у шахрайських — його не буде. Крім того, такі сайти будуть мімікрувати під сайти банку.
  • Офіційний сайт банку https://privatbank.ua,
  • Приват24 — https://next.privat24.ua.
«Будьте уважні! Ніколи нікому не кажіть термін дії картки, CVV-код, паролі та PIN-коди», — зазначили в банку.

Шахрайство під час обміну валют

За матеріалами:
Finance.ua
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