ПриватБанк попередив про нову шахрайську схему за допомогою Telegram-каналів — Finance.ua

ПриватБанк попередив про нову шахрайську схему за допомогою Telegram-каналів Вчора 19:32 — Кримінал

ПриватБанк попередив про нову шахрайську схему за допомогою Telegram-каналів

Зловмисники пропонують отримати «допомогу» начебто від країн ЄС. Для цього створюють телеграм-канали із підміною номера — вони виглядають наче банківські або як канали міжнародних організацій.

Про це повідомляє пресслужба банку

"Шахраї просять надати пін-код картки, CVV код тощо і погрожують заблокувати рахунки", - йдеться в повідомленні.

У банку закликають не піддаватися на їхні махінації і бути обережними.

Також фахівці радять дотримуватися елементарних правил безпеки:

Не переходьте за сумнівними посиланнями. Безпечні сайти містять значок замка біля адреси, у шахрайських — його не буде. Крім того, такі сайти будуть мімікрувати під сайти банку.

Офіційний сайт банку https://privatbank.ua,

Приват24 — https://next.privat24.ua.

«Будьте уважні! Ніколи нікому не кажіть термін дії картки, CVV-код, паролі та PIN-коди», — зазначили в банку.

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