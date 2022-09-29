Приватбанк остаточно виграв справу за будівлю головного офісу у Дніпрі — Finance.ua
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Приватбанк остаточно виграв справу за будівлю головного офісу у Дніпрі

Фондовий ринок
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Верховний Суд залишив у силі рішення суду апеляційної інстанції, яким було відмовлено компанії «Океанмаш» у спробі скасувати право власності «Приватбанку» на будівлю головного офісу у Дніпрі.
Про це повідомила пресслужба Приватбанку.
Відповідне рішення ухвалено у середу, 28 вересня, Касаційним господарським судом у складі Верховного Суду.
Йдеться про будівлю, яка наразі використовується як головний офіс банку у Дніпрі, у якому працює понад 4 тисяч співробітників фінустанови. Вона перейшла у власність банку за три місяці до націоналізації у 2016 році як предмет іпотеки, яку стягнули для погашення боргу пов’язаної з ексвласниками банку компанії.
У 2016 році компанія «Океанмаш» з орбіти ексвласників, яка з 2020 року судилася з «Приватбанком» за будівлю, відповідним листом повідомила банк про згоду передати йому офісну будівлю для недопущення збільшення заборгованості за кредитним договором.
Згодом, у 2020 році, ця компанія звернулася до Госпсуду Дніпропетровської області з вимогою позбавити «Приватбанк» права власності на будівлю в Дніпрі. Тоді суд задовольнив позов.
За два роки, у квітні 2022 року, суд задовольнив апеляційні скарги Приватбанку та Дніпропетровської обласної прокуратури та відмовив у позові «Океанмашу».
За матеріалами:
Економічна Правда
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