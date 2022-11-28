ПриватБанк оприлюднив список чергових відділень — Finance.ua

ПриватБанк оприлюднив список чергових відділень Сьогодні 12:25 — Фондовий ринок

За умов довготривалого відключення електрики клієнти можуть скористатися мережею «чергових» відділень ПриватБанк у, які обладнані генераторами та інтернетом, щоб надавати послуги навіть в умовах блекауту.

Про це повідомиои в ПриватБанку.

Сьогодні в автономному режимі працює майже 100 наших незламних відділень в усіх регіонах

Ці відділення також зазначені:

в числі «Пунтків незламності» https://www.nezlamnist.gov.ua/ як точки, обладнані генератором.

ПриватБанк запрошує до відділень, щоб отримати банківські послуги, підживити гаджети (за технічної можливості), перепочити і зігрітися.

Нагалаємо, ПриватБанк дозволив купівлю валюти онлайн під депозити.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.