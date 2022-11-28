ПриватБанк оприлюднив список чергових відділень — Finance.ua

ПриватБанк оприлюднив список чергових відділень
За умов довготривалого відключення електрики клієнти можуть скористатися мережею «чергових» відділень ПриватБанку, які обладнані генераторами та інтернетом, щоб надавати послуги навіть в умовах блекауту.
Про це повідомиои в ПриватБанку.
Сьогодні в автономному режимі працює майже 100 наших незламних відділень в усіх регіонах.
Ці відділення також зазначені:
на сайті НБУ.
в числі «Пунтків незламності» https://www.nezlamnist.gov.ua/ як точки, обладнані генератором.
ПриватБанк запрошує до відділень, щоб отримати банківські послуги, підживити гаджети (за технічної можливості), перепочити і зігрітися.
Нагалаємо, ПриватБанк дозволив купівлю валюти онлайн під депозити.
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