ПриватБанк оприлюднив список чергових відділень — Finance.ua
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ПриватБанк оприлюднив список чергових відділень

Фондовий ринок
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За умов довготривалого відключення електрики клієнти можуть скористатися мережею «чергових» відділень ПриватБанку, які обладнані генераторами та інтернетом, щоб надавати послуги навіть в умовах блекауту.
Про це повідомиои в ПриватБанку.
Сьогодні в автономному режимі працює майже 100 наших незламних відділень в усіх регіонах.
Ці відділення також зазначені:
на сайті НБУ.
в числі «Пунтків незламності» https://www.nezlamnist.gov.ua/ як точки, обладнані генератором.
ПриватБанк запрошує до відділень, щоб отримати банківські послуги, підживити гаджети (за технічної можливості), перепочити і зігрітися.
Нагалаємо, ПриватБанк дозволив купівлю валюти онлайн під депозити.
За матеріалами:
Finance.ua
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