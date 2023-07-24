Притула продав на аукціоні мапу Буданова щодо поділу росії за 14 млн грн — Finance.ua

Притула продав на аукціоні мапу Буданова щодо поділу росії за 14 млн грн Сьогодні 12:26

23 липня на аукціоні була продана карта з кабінету керівника ГУР Кирила Буданова, на якій зображені держави, які постануть після розпаду російської федерації. Лот пішов за 14 млн грн, на які придбають безпілотники для спецпризначенців ГУР.

Про це повідомив волонтер Сергій Притула.

«Продано! „Карта Буданова“ з розділеною росією пішла з молотка за 14 млн гривень!» — зазначив Сергій Притула.

Він також привітав переможця аукціону з придбанням та подякував всім учасникам за запеклу боротьбу, а глядачам — за активність в чаті.

Згідно з наявною інформацією, вся отримана сума піде на закупівлю безпілотників. Вона додається до збору «Виявляємо — знищуємо», призначеного для закупівлі 5 комплексів БПЛА EOS для штурмових спецпідрозділів ГУР.

Нагадаємо, раніше на аукціоні, влаштованому «Фондом Сергія Притули», продали нагороду гурту Kalush Orchestra за $900 тис. Ще $500 тис. вдалося отримати на аукціоні з продажу картини відомої української художниці Марії Примаченко «Квіти виросли коло четвертого блоку».

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