АМПУ оголосила тендер на реконструкцію причалу Одеського порту вартістю понад 539 млн грн — Finance.ua

АМПУ оголосила тендер на реконструкцію причалу Одеського порту вартістю понад 539 млн грн
укр
АМПУ оголосила тендер на реконструкцію причалу Одеського порту вартістю понад 539 млн грн

Казна та Політика
6
У Одеському морському порту збираються за понад 539 млн гривень реконструювати причал.
Про це повідомляє Адміністрація морських портів України.
«Одеська філія ДП „Адміністрація морських портів України“ оголосила відкриті торги на виконання будівельних робіт з реконструкції причалу № 7 Одеського морського порту. Очікувана вартість робіт становить понад 539 мільйонів гривень», — говориться у повідомленні.
Проєкт передбачає збільшення довжини причалу з 357,4 до 386,5 метра, поглиблення акваторії, розширення конструктивної ширини та підвищення допустимого навантаження на складські майданчики з 10 до 20 тонн на квадратний метр.
Завершити реконструкцію планується до 31 грудня 2027 року.
Очікується, що модернізація підвищить пропускну спроможність причалу до двох мільйонів тонн вантажів на рік і забезпечить АМПУ додаткові доходи на рівні понад сто мільйонів гривень щороку.⠀
За матеріалами:
Finance.ua
