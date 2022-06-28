Природний газ стрімко дорожчає у Європі. Зима близько? — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Природний газ стрімко дорожчає у Європі. Зима близько? Вчора 09:54 — Енергетика

Газ у Європі перевищив 1500 USD за тис. куб. м уперше із березня. В останні тижні ринок «звик», що «стрибки» цін нагору досить швидко «відіграються». Але цього разу все серйозніше. Постачання Північним потоком уже тиждень становлять лише 40% від можливих. У західній пресі з’явилися спекуляції про те, що в липні «прокачування» може повністю зупинитися у зв’язку з плановими ремонтними роботами. Про це повідомляє аналітик RoboForex Андрій Гойлов.

Вартість газу в ЄС (USD/тис. куб. м). Джерело: tradingview.com

Слова комісара ЄС з енергетики: постачання газу з рф до Європи вдвічі менше, ніж 2021 року. Однак є підозри, що насправді менше навіть утричі. Також він закликала Євросоюз заощаджувати газ, оскільки світових запасів «недостатньо». За її словами, Європі потрібно діяти скоординовано, якщо скоротити попит на газ буде необхідно.

На думку Bloomberg, низькі запаси газу можуть «фрагментувати» ринок Європи. Деякі країни Спілки можуть менше допомагати іншим через те, що власні сховища спустошені.

Норма прибутку vs Настрої споживачів. Джерело: bloomberg.com

Падіння споживчих настроїв до рекордно низького рівня та подальше зниження попиту припускають, що корпоративна маржа, ймовірно, різко знизиться.

Це поєднання системних проблем:

Різке зростання вартості капіталу.

Історично високі ціни на сировину.

Тиск заробітної плати.

Доступ до дешевої сировини стає життєво необхідним для провідних світових економік. В іншому випадку на них чекає рецесія з загрозою стагфляції на зразок 1970-х років.Довіра споживачів та PMI вказують на величезний ризик рецесії у світі. Про це свідчать такі фактори:

Роздрібні продажі в багатьох країнах останнім часом стали негативними.

Реальні роздрібні продажі не змінилися чи негативні у річному обчисленні.

Споживачі «агресивно» використовують заощадження та входять у борги за кредитними картками.

На ринках поки що панують оптимістичні настрої. S&P 500 від мінімумів 2022 виріс на 8,62%. Подібний відкат, судячи з усього, має корекційний характер. Ніхто не скасовував тривалих ралі на ведмежому ринку. І як показує історія, тривати вони можуть не один тиждень. Найімовірніше подальше падіння фондових індексів або рух у вузькому діапазоні до виборів у США. За їхніми підсумками баланс зусиль у правлячих колах може значно змінитися. Президент Байден (Joseph Biden, Jr.) може зіткнутися з потужною протидією республіканців у проведенні своєї політики.

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