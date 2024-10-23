Приплив капіталу в криптопродукти досягнув максимуму з липня — Finance.ua

Приплив капіталу в криптопродукти досягнув максимуму з липня Сьогодні 04:39 — Криптовалюта

Приплив капіталу в криптопродукти досягнув максимуму з липня

У період із 14 по 19 жовтня 2024 року приплив капіталу в криптофонди зріс до відмітки в $2,2 млрд, оновивши максимум з липня. Про це йдеться в щотижневому звіті CoinShares.

Експерти пояснили різке зростання припливу інвестицій оптимізмом щодо перемоги республіканської партії на виборах у Сполучених Штатах Америки, «оскільки вони, як правило, більш прихильні до цифрових активів». Також аналітики відзначили зростання обсягу торгів на 30%, а обсяг активів під управлінням наблизився до позначки в $100 млрд.

Серед постачальників найбільше капіталу залучив фонд iShares — $1,19 млрд, другим йде Fidelity — $319 млн, третім — Ark 21 Shares з показником в $306 млн.

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