Примусове стягнення боргів та арештів банківських рахунків: хто в зоні ризику — Finance.ua

Примусове стягнення боргів та арештів банківських рахунків: хто в зоні ризику Сьогодні 12:29 — Фінтех і Картки

8 травня набув чинності Закон України № 3048-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих особливостей організації примусового виконання судових рішень і рішень інших органів під час дії воєнного стану», який вносить низку змін до кількох законів, що стосуються діяльності державних та приватних виконавців в умовах воєнного стану.

Серед іншого цей закон скасовує дію розпорядження Кабінету Міністрів від 2 березня 2022 року № 198-р, яке дозволяло фізичним особам на час дії воєнного стану здійснювати видаткові операції з рахунків, на які виконавчою службою накладено арешт, якщо сума стягнення за виконавчим документом щодо такої особи не перевищувала 100 тис. грн.

Що змінилося?

В Законі № 3048-IX передбачено цілу низку змін, які стосуються особливостей організації примусового виконання судових рішень.

Однак нас цікавлять в даному разі не стільки особливості діяльності виконавців, а зміни, що стосуються боржників.

Отже, з березня минулого року з рахунків, на які були накладені арешти, у разі, якщо сума стягнення за виконавчим листом не перевищувала 100 тис. грн, можна було здійснювати видатки. Тобто рахунками та коштами на них можна було користуватися.

Щодо всіх інших (тобто тих, хто заборгував понад 100 тис. грн), ця норма не діяла — їхні рахунки були заблоковані.

Відтепер блокування рахунків стосується всіх, незалежно від суми боргу — хоч тисяча гривень, хоч сто, хоч мільйон.

Хто в зоні ризику?

В зону ризику повертаються всі ті, хто й був у ній до 2 березня 2022 року, коли Кабмін дозволив користуватися рахунками, сума боргу у власників яких не перевищувала 100 тис. грн.

Найбільше дрібних боргів, які стягуються з українців, це, зокрема, борги за комунальні послуги, побутові кредити, несплачені штрафи, орендна плата тощо.

Відтепер у цих категорій боржників також стягуватимуться кошти з арештованих банківських рахунків. Як це працює, можна прочитати тут

Однак наголошуємо ще раз — для того, щоб ваш рахунок у банку був арештований, а з нього почали списувати кошти у рахунок погашення боргу, має відбутися відповідна процедура і має бути наявним відкрите виконавче провадження.

Чи морально в час війни стягувати з людей борги за комуналку чи несплачений штраф — питання інше. Однак є і зворотний бік медалі - права кредиторів, які теж мають отримувати те, що їм винні. Утім, це тема для іншої дискусії.

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