Прикордонники попередили про обмеження руху на одному з пунктів пропуску на кордоні з Польщею — Finance.ua

Прикордонники попередили про обмеження руху на одному з пунктів пропуску на кордоні з Польщею Сьогодні 14:23

У пункті пропуску «Устилуг — Зосин» на українсько-польському кордоні проводять ремонтні роботи. Через це можливе тимчасове зниження пропускної спроможності.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

З польського боку в пункті пропуску «Устилуг — Зосин» тривають ремонтні роботи автомобільного мосту через річку Західний Буг.

Також Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області проводить ремонтні роботи на смугах руху з української сторони.

Роботи триватимуть до 5 червня.

«У зв’язку з цим можливе сповільнення руху, утворення черг та накопичення транспортних засобів перед пунктом пропуску», — наголошують у відомстві.

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