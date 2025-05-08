Прикордонники попередили про обмеження руху на одному з пунктів пропуску на кордоні з Польщею — Finance.ua

Прикордонники попередили про обмеження руху на одному з пунктів пропуску на кордоні з Польщею
У пункті пропуску «Устилуг — Зосин» на українсько-польському кордоні проводять ремонтні роботи. Через це можливе тимчасове зниження пропускної спроможності.
Про це повідомила Державна прикордонна служба України.
З польського боку в пункті пропуску «Устилуг — Зосин» тривають ремонтні роботи автомобільного мосту через річку Західний Буг.
Також Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області проводить ремонтні роботи на смугах руху з української сторони.
Роботи триватимуть до 5 червня.
«У зв’язку з цим можливе сповільнення руху, утворення черг та накопичення транспортних засобів перед пунктом пропуску», — наголошують у відомстві.
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