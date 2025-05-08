Прикордонники попередили про обмеження руху на одному з пунктів пропуску на кордоні з Польщею — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Прикордонники попередили про обмеження руху на одному з пунктів пропуску на кордоні з Польщею

30
У пункті пропуску «Устилуг — Зосин» на українсько-польському кордоні проводять ремонтні роботи. Через це можливе тимчасове зниження пропускної спроможності.
Про це повідомила Державна прикордонна служба України.
З польського боку в пункті пропуску «Устилуг — Зосин» тривають ремонтні роботи автомобільного мосту через річку Західний Буг.
Також Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області проводить ремонтні роботи на смугах руху з української сторони.
Роботи триватимуть до 5 червня.
«У зв’язку з цим можливе сповільнення руху, утворення черг та накопичення транспортних засобів перед пунктом пропуску», — наголошують у відомстві.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems