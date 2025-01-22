ПАРТНЕРСЬКА Прибуток від Kaspa та Pepe досяг $430K — трейдер робить ставку на ICO XYZVerse Сьогодні 11:28 — Криптовалюта

Прибуток від Kaspa та Pepe досяг $430K — трейдер робить ставку на ICO XYZVerse

Після отримання значного прибутку в розмірі $430,000 від токенів Kaspa та Pepe трейдер тепер здійснює велике вкладення в майбутнє ICO XYZVerse. Цей крок викликає інтерес до того, що робить XYZVerse новим центром уваги. Чи може цей проєкт повторити або навіть перевершити попередні успіхи у криптопросторі?

XYZVerse: Найкращий новий мем-проєкт, який не можна пропустити!

XYZ — ваш ексклюзивний квиток у світ мемів, керований спортом і готовий до революції! Це MVP екосистеми XYZVerse, де шанувальники крипти можуть отримати великий куш завдяки зростаючому попиту на мем-монети.

Уявіть: на Polymarket обсяг торгів досяг $1 мільярда під час виборів президента США. А тепер додайте ажіотаж навколо мем-монет і азарт спортивних ставок. З мільйонами спортивних фанатів, готових вступити в гру, екосистема XYZVerse продовжує розширюватися, а ваші нагороди досягнуть небес!

І ось головна родзинка: XYZVerse офіційно визнаний «Найкращим новим мем-проєктом», що підкреслює його вибуховий потенціал у світі мем-монет.

Мем-монети — беззаперечні чемпіони криптосвіту, і XYZ готовий знищити конкурентів. З потенційною прибутковістю в тисячі разів, план пресейлу передбачає зростання на 7,900% до моменту генерації токенів (TGE). Забудьте про зростання BOME на 5,000% чи ралі WIF на 1,000% — XYZ збирається перевершити всіх!

З майбутніми лістингами на найбільших CEX і DEX платформах, надійним захистом у вигляді перевірених смартконтрактів і повністю перевіреною командою, XYZ вже попереду. Скористайтеся перевагою першопрохідця, щоб зафіксувати великі прибутки!

Kaspa: Швидка смуга інновацій у криптовалюті

Kaspa — нова криптовалюта, яка змінює правила гри. На відміну від традиційних блокчейнів, Kaspa використовує технологію GHOSTDAG, яка дозволяє зберігати одночасно створені блоки та впорядковувати їх разом. Це робить Kaspa надзвичайно швидкою — один блок на секунду вже зараз, а в майбутньому — десять або навіть сто блоків на секунду.

Завдяки швидкій обробці транзакцій та ефективній мережі Kaspa може стати сильним гравцем на крипторинку. Її унікальний підхід виділяє її на тлі інших монет, що стикаються з повільними транзакціями та високими комісіями. Kaspa пропонує інноваційний і зручний варіант для користувачів, які цінують швидкість і масштабованість.

PEPE: Мем-монета-жаба, що привертає увагу криптосвіту

Знайомтесь із PEPE, новою зіркою у світі криптовалют. Запущена на Ethereum, PEPE віддає шану культовому мему «Pepe the Frog». Як і Dogecoin та Shiba Inu, PEPE орієнтована на спільноту та інтернет-культуру.

З моменту запуску навесні 2023 року PEPE здійснила вражаючий стрибок, збільшивши ринкову капіталізацію до $1.6 мільярда та перетворивши ранніх інвесторів на мільйонерів. Її амбітні плани включають лістинг на великих біржах і «захоплення мем-культури». PEPE демонструє силу інтернет-культури у криптоіндустрії та є захопливою перспективою для ентузіастів.

Після успіху з Kaspa і PEPE увага перемикається на XYZVerse (XYZ), першу спортивну мем-монету, націлену на зростання на 20,000% завдяки поєднанню мем-культури та спорту на платформі, керованій спільнотою.

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