Прибуток банківської системи за 9 місяців 2024 року — Finance.ua
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Прибуток банківської системи за 9 місяців 2024 року

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Прибуток банківської системи за 9 місяців 2024 року
Прибуток банківської системи за 9 місяців 2024 року
За даними Національного банку України, фінансовий результат банків після оподаткування за 9 місяців 2024 року становив 117,63 млрд грн.
Порівняно з аналогічним періодом 2023 року чистий прибуток банків зріс на 7%.
На першому місці за обсягом отриманого прибутку — ПриватБанк, 41,1% від сукупного прибутку.
Найкраще зростання показалв МТБ Банк — у 13 разів у порівнянні з минулим роком.
Рентабельність капіталу банківської системи (відношення чистого прибутку до власного капіталу) за 9 місяців 2024 року — 45,8% (проти 56,9% за 9 місяців 2023 року).
Обсяг депозитів населення:
  • на 1 січня 2024 року — 1 078,35 млрд грн, у т.ч. в іноземній валюті — 367,30 млрд грн (в еквіваленті за курсом НБУ);
  • на 1 грудня 2024 року — 1 186,15 млрд грн, у т.ч. в іноземній валюті — 410,81 млрд грн (в еквіваленті за курсом НБУ).
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За матеріалами:
Finance.ua
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