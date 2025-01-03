Прибуток банківської системи за 9 місяців 2024 року — Finance.ua

Прибуток банківської системи за 9 місяців 2024 року Сьогодні 21:00

Прибуток банківської системи за 9 місяців 2024 року

За даними Національного банку України, фінансовий результат банків після оподаткування за 9 місяців 2024 року становив 117,63 млрд грн.

Порівняно з аналогічним періодом 2023 року чистий прибуток банків зріс на 7%.

На першому місці за обсягом отриманого прибутку — ПриватБанк , 41,1% від сукупного прибутку.

Найкраще зростання показалв МТБ Банк — у 13 разів у порівнянні з минулим роком.

Рентабельність капіталу банківської системи (відношення чистого прибутку до власного капіталу) за 9 місяців 2024 року — 45,8% (проти 56,9% за 9 місяців 2023 року).

Обсяг депозитів населення:

на 1 січня 2024 року — 1 078,35 млрд грн, у т.ч. в іноземній валюті — 367,30 млрд грн (в еквіваленті за курсом НБУ);

на 1 грудня 2024 року — 1 186,15 млрд грн, у т.ч. в іноземній валюті — 410,81 млрд грн (в еквіваленті за курсом НБУ).

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