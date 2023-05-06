Прибуток Apple перевершив очікування, попри зниження доходу другий квартал поспіль — Finance.ua

Прибуток Apple перевершив очікування, попри зниження доходу другий квартал поспіль 06.05.2023, 02:03 — Фондовий ринок

Прибуток Apple перевершив очікування, попри зниження доходу другий квартал поспіль

Продажі iPhone компанії Apple Inc. зросли в минулому кварталі, що допомогло компанії перевершити оцінки прибутку та пережити загальногалузевий спад, який вдарив здебільшого по її лінійці продуктів.

Про це пише Bloomberg.

Загальний квартальний дохід склав $94,8 млрд, перевищивши прогноз аналітиків у $92,6 млрд.

Фінрезультати свідчать про те, що Apple починає відновлюватися після спаду, який вразив індустрію компʼютерів і індустрію смартфонів.

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Продажі Apple у Китаї — слабкому місці для інших технологічних компаній — також виявилися трохи кращими, ніж прогнозували аналітики.

Apple очікувано оголосила про плани викупу акцій на $90 млрд — так само, як і минулого року. Акції зросли на 2% наприкінці торгів після публікації звіту. Вони закрилися на рівні $165,79.

Apple отримала $51,3 млрд продажів від iPhone — свого флагманського продукту — у другому кварталі, перевищивши прогнози аналітиків у $49 млрд. За словами головного виконавчого директора Тіма Кука, це лише на 1,5% більше, ніж рік тому, але це рекордний показник для кварталу. Це збільшення відбулося «попри складну макроекономічну ситуацію», йдеться у заяві.

Виручка iPad впала на 13% до $6,67 млрд, що приблизно відповідає оцінкам 6,7 млрд доларів.

Аналогічно виручка підрозділу Mac впала на 31% до $7,17 млрд при прогнозі у $7,7 млрд.

За даними Financial Times, загальний дохід упав на 2,5% у річному обчисленні до $94,8 млрд за перший квартал через різке зниження продажів Mac і iPad, а чистий прибуток знизився на 3,4% до $24,2 млрд. За даними Refinitiv, аналітики прогнозували дохід у розмірі $93 млрд і чистий прибуток у розмірі $22,6 млрд.

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Компанія досягла успіху на ринках, що розвиваються, сказав Кук, вказавши на рекордні квартальні продажі в Мексиці, Індонезії, Філіппінах, Саудівській Аравії, Туреччині та Обʼєднаних Арабських Еміратах. За його словами, загальний обсяг продажів компанії збільшився б, якби валюти залишалися незмінними.

Для Apple та інших американських компаній із глобальною присутністю сильний долар знизив вартість доходів, одержуваних в інших частинах світу.

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