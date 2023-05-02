Apple «захопила‎» ринок відновлених смартфонів: майже 50% продажів припадає на iPhone — Finance.ua

Apple «захопила‎» ринок відновлених смартфонів: майже 50% продажів припадає на iPhone Сьогодні 03:11 — Технології&Авто

Apple «захопила‎» ринок відновлених смартфонів: майже 50% продажів припадає на iPhone

Продажі Apple на ринку відновлених смартфонів у 2022 році зросли на 16% порівняно з минулим роком — до 49%.

За даними Counterpoint Research, загалом світовий вторинний ринок смартфонів зріс на 5% порівняно з аналогічним періодом у 2022 році. Зростання було б ще більшим, якби продажі відремонтованих смартфонів у Китаї не впали на 17% — головним чином через зростання захворюваності COVID-19 та запуск урядом політики «нульового COVID‎». Разом з тим, проблеми Китаю допомогли Індії посісти перше місце зі зростанням на 19% у річному обчисленні; за нею слідує Латинська Америка зі зростанням у річному обчисленні на 18%.

Найпопулярніший бренд на ринку уживаних і відновлених смартфонів — це Apple, яка у 2022 році «захопила‎» понад 49% усіх продажів. Компанія вже давно продає відновлені iPhone через свої офіційні канали, які фактично наново збираються на заводах. Їх оснащують новими батареями та зовнішніми корпусами (з однорічною гарантією), а також новим кабелем, тому вони майже ідентичні новим iPhone у коробці. Apple також забезпечує регулярне оновлення програмного забезпечення навіть для старих моделей.

Samsung, навпаки, зафіксувала падіння на вторинному ринку з 28% у 2021 році до 26% у 2022 році. На продажі вплинуло те, що невеликий відсоток споживачів Android перейшов на iOS протягом року. Дослідницька компанія заявила, що ця тенденція збережеться у 2023 році.

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Телефони 5G у 2022 році отримали 13% світових продажів відремонтованих смартфонів.

У Counterpoint Research відзначили, що велика частка споживачів надала перевагу покупці преміальних і флагманських смартфонів на відновленому ринку у 2022 році, що призвело до зростання середніх цін продажу на вторинному ринку.

Здається, що клієнтів до покупки відновлених смартфонів значною мірою підштовхує зростання цін на нові моделі — не лише у випадку iPhone, а й загалом. Макроекономічні фактори, що впливають на бізнес і робочі місця, також роблять ринок відновлених смартфонів більш привабливим.

У дослідженні прогнозують, що перехід до смартфонів преміумкласу може сприяти збільшенню запасів недорогих вживаних смартфонів у 2023 році. Ймовірно, також збільшиться кількість робочих місць у галузі розбирання/збирання пристроїв, перероблювання чи утилізації електронних відходів.

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