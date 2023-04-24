Apple відмовилася від випуску iPhone SE 4 — Finance.ua

Apple відмовилася від випуску iPhone SE 4
Бюджетний смартфон iPhone SE 4 більше не входить до планів компанії Apple, повідомив авторитетний інсайдер Мін-Чі Куо.
Раніше він писав, що саме на цій моделі компанія планує протестувати модеми власної розробки, перш ніж впроваджувати їх у флагмани.
Джерело відзначило, що будь-які моделі iPhone SE 4, які в даний час знаходяться в розробці, є просто інженерними прототипами для розробки фірмових 5G-чипів.
Нагадаємо, на початку року той же Куо повідомив, що Apple відмовилася від планів випуску iPhone SE четвертого покоління через низьку популярність і прибутковість серії. Однак через кілька місяців він же і спростував цю інформацію, написавши, що купертинська компанія все ж таки готує новий «бюджетник», хоча і відсунула його реліз відразу на 2025 рік.
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