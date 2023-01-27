Прибутки російського банківського сектору торік впали у 12 разів — Finance.ua
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Прибутки російського банківського сектору торік впали у 12 разів

Фондовий ринок
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Прибутки російського банківського сектору торік впали у 12 разів
Прибутки російського банківського сектору торік впали у 12 разів
російський банківський сектор у 2022 році отримав 203 млрд рублів прибутку: це майже в 12 разів менше, ніж у 2021-му — 2,4 трлн рублів.
Про це пише «Коммерсантъ» із посиланням на дані центробанку рф.
За даними російського Центробанку, торік банківський сектор зміг компенсувати збитки першого півріччя і вийти в прибуток.
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«Прибуток значно знизився щодо рекордного результату 2021 року, коли банки заробили 2,4 трлн руб. Водночас збитки першого півріччя 2022-го перевищували 1,5 трлн рублів переважно через валютну переоцінку. Однак у другому півріччі сектор показував щомісячний прибуток, який у грудні сягнув 342 млрд рублів», — пише російське видання.
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При цьому з усього сектору прозвітував про фінансові результати тільки Сбербанк, прибуток якого за підсумками 2022 року становив 300 млрд руб.
Окремі кредитні організації завершили рік зі значними збитками, але частка прибуткових банків за активами досягла 77%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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