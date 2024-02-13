«Приблизно так виглядав Радянський Союз»: МВФ дав оцінку економіці росії — Finance.ua

«Приблизно так виглядав Радянський Союз»: МВФ дав оцінку економіці росії Сьогодні 15:19 — Світ

«Приблизно так виглядав Радянський Союз»: МВФ дав оцінку економіці росії

Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва переконана, що в економіці росії не все так чудово, як стверджують у кремлі.

Про це вона сказала в інтерв'ю CNBC

Георгієва нагадала, що витрати на оборону та безпеку цьогоріч становитимуть близько 40% загальних бюджетних витрат росії. Однак москва вже має проблеми через санкції та відтік кваліфікованих кадрів.

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«Це воєнна економіка, в якій держава — яка, згадаймо, мала дуже великі запаси, створені за багато років фіскальної дисципліни, — інвестує в цю воєнну економіку. Якщо ви подивитеся на росію, там сьогодні зростає виробництво для військових, а споживання падає. Приблизно так виглядав Радянський Союз — високий рівень виробництва, низький рівень споживання», — сказала директорка МВФ.

За її словами, росію залишили близько 800 тис. людей, частина з яких є науковцями та представниками IT-сфери.

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«Насправді я вважаю, що російську економіку чекають дуже важкі часи через відтік людей і обмежений доступ до технологій, який супроводжує санкції. Тому цифри хоч і виглядають гарними, але за ними прихована більша картина, і ця картина не дуже хороша», — сказала Георгієва.

Нагадаємо, за розрахунками Forbes, вартість одного дня великої війни з Україною для росії становить близько 300 млн доларів. Загалом за півтора року рф витратила понад 167 млрд доларів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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