Prozorro.Продажі запустила благодійні аукціони: кошти підуть ЗСУ та на гуманітарну допомогу — Finance.ua

Prozorro.Продажі запустила благодійні аукціони: кошти підуть ЗСУ та на гуманітарну допомогу

Вчора 19:30 — Казна та Політика

Prozorro.Продажі запустили благодійні аукціони. Цей інструмент допоможе залучити кошти для потреб Збройних Сил України та на гуманітарну допомогу українцям.

Про це компанія повідомила у соцмережах.

"Кожен охочий в Україні або за її межами зможе придбати пам’ятні, символічні та унікальні за своєю філософією предмети, а всі запропоновані кошти будуть перераховані на відкриті рахунки НБУ.

Також є можливість не лише стати учасником благодійного аукціону, а й запропонувати Прозорро.Продажі лот для благодійних торгів", — йдеться в повідомленні.

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