Prozorro.Продажі запустила благодійні аукціони: кошти підуть ЗСУ та на гуманітарну допомогу — Finance.ua
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Prozorro.Продажі запустила благодійні аукціони: кошти підуть ЗСУ та на гуманітарну допомогу

Вчора 19:30Казна та Політика
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Prozorro.Продажі запустили благодійні аукціони. Цей інструмент допоможе залучити кошти для потреб Збройних Сил України та на гуманітарну допомогу українцям.
Про це компанія повідомила у соцмережах.
"Кожен охочий в Україні або за її межами зможе придбати пам’ятні, символічні та унікальні за своєю філософією предмети, а всі запропоновані кошти будуть перераховані на відкриті рахунки НБУ.
Також є можливість не лише стати учасником благодійного аукціону, а й запропонувати Прозорро.Продажі лот для благодійних торгів", — йдеться в повідомленні.
За матеріалами: Економічна Правда
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