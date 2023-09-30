Прожитковий мінімум зросте у 2024 році: як зміниться розмір аліментів — Finance.ua

Прожитковий мінімум зросте у 2024 році: як зміниться розмір аліментів Сьогодні 14:04 — Особисті фінанси

Прожитковий мінімум зросте у 2024 році: як зміниться розмір аліментів

З підвищенням прожиткового мінімуму на наступний рік рівень аліментів теж зміниться.

Про це пише 24 канал.

Прожитковий мінімум в Україні впливає на більшість соціальних виплат. Не виняток й розмір аліментів. Відтак у 2024 році суми аліментів зміняться, адже прожитковий мінімум зріс.

Відповідно до цього суми для основних соціальних й демографічних груп населення зміняться. Наприклад, кошти на дітей:

на дітей віком до 6 років — 2 563 гривні;

на дітей віком від 6 до 18 років — 3 196 гривень;

Якими будуть нові суми

Мінімальний розмір аліментів

Ця сума не може бути меншою, ніж 50% від прожиткового мінімуму. Крім того, на суму впливає ще й вік дитини. Згідно з цим розміри аліментів на 2024 рік будуть такі:

на дітей до 6 років — 1 281 гривня. Торік ця сума становила 1 136 гривень;

на дітей від 6 до 18 років — 1 598 гривень. У 2023 році це було на рівні 1 416,5 гривні.

Максимальний розмір аліментів

Цей розмір становить 10 прожиткових мінімумів на дитину. Відтак один із батьків повинен платити на дитину до 6 років у 2024 році - 25 630 гривень, а на дитину від 6 до 18 років — 31 960 гривень.

Аліменти на дитину після 18 років

Один із батьків може продовжувати виплачувати аліменти й після 18 років. Йдеться за випадки, коли дитина починає навчання. Кошти матір чи батько сплачує до того моменту, поки триває навчання, але не довше, ніж до 23 років.

Розрахувати розмір таких аліментів можна враховуючи вік дитини, кількість дітей та розмір доходу батька чи матері, що сплачують виплати:

на одну дитину — ¼ від доходу;

на двох дітей — 1/3 від доходу;

на трьох і більше дітей — ½ від доходу.

Серед факторів, які враховуються у суді під час нарахування аліментів — стан здоров’я та матеріальний стан дитини та платника аліментів, наявність у платника інших дітей та непрацездатних родичів, права власності платника (нерухомість, автомобіль тощо), крім того, витрати й доходи платника.

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Телеканал 24 За матеріалами:

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